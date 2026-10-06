Así era la vida de Chiqui antes de volver a ‘Supervivientes All Stars’

Chiqui ha vuelto a la televisión por la puerta grande. La exconcursante de Gran Hermano 2010 es una de las participantes de la tercera edición Supervivientes All Stars que presenta Sandra Barneda en Telecinco, y no ha tardado en convertirse en una de las protagonistas del reality. Tanto que Arkano llegó a nominarla directamente en una de las galas del programa, con una justificación muy clara: «Porque me tiene agotado». Su regreso, eso sí no ha pillado a nadie por sorpresa. Ella misma lo dejó claro en su vídeo de presentación: «Ya faltaba la ‘Chiqui’ en televisión, me habéis echado mucho de menos». Sin embargo, su vida en los últimos años ha estado muy alejada de los platós. Antes de volver a Honduras, Chiqui ha pasado por todo tipo de trabajos, ha formado una familia y ha atravesado una etapa personal muy complicada.

Almudena Martínez, su verdadero nombre, saltó a la fama en 2008 como concursante de Gran Hermano 10, donde quedó en tercera posición. Su desparpajo le abrió las puertas de la televisión, donde trabajó como colaboradora y reportera en diferentes programas, y en 2014 se embarcó por primera vez en Supervivientes, donde consiguió llegar hasta la recta final del concurso. En lo personal, Chiqui, que tiene 42 años y se casó en 2013 con Borja Navarro, de quien se divorció en 2019. Fruto de su relación nacieron dos hijas en común: Alma, en enero de 2016, y Bella, en octubre de 2018. Desde entonces, su vida ha transcurrido muy lejos del foco mediático que la acompañó durante tantos años. Un segundo plano que ahora abandona para volver a ponerse a prueba en el reality de supervivencia más famoso de la televisión española.

De cajera a vender juguetes sexuales: sus trabajos lejos de la tele

Antes de entrar a Gran Hermano, Chiqui trabajó como cajera de supermercado y como peluquera canina. Y tras dejar la televisión, se reinventó en varias ocasiones: en 2023 contó que se dedicaba a vender juguetes sexuales y que se planteaba montar una lavandería industrial después de hacer un curso.

En 2024 se supo que trabajaba en un concesionario de coches, pero ese mismo año sufrió un duro golpe: el fallecimiento de su madre, Josefa. Tras la pérdida, pidió una baja prolongada. «He pasado una temporada muy mala. Quiero volver a la tele. Ya estoy fuerte para regresar», aseguró.

En su regreso a televisión ha dejado claro que sigue teniendo el mismo espíritu combativo de siempre y en pocas semanas ya se ha convertido en una de las grandes protagonistas de Supervivientes All Stars 3.