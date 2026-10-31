Aitana sale en defensa de Amaia Montero por las críticas de sus conciertos

Aitana se encuentra recorriendo el mundo de la mano de su Cuarto Azul World Tour. Durante los últimos meses, hemos tenido la oportunidad de ver a la artista en numerosas ciudades de la geografía española con el objetivo de reencontrarse con sus fans y cantar las canciones que componen su discografía. Numerosos shows con los que no ha dejado indiferente y que, ahora, la han llevado a cruzar el charco. De hecho, ahora, la catalana se encuentra en Latinoamérica para realizar los conciertos que tiene programados. Un período de tiempo que la ha llevado, también, a conceder entrevistas a los medios de comunicación locales.

De esta manera, durante su estancia en México, ha respondido a algunas preguntas que le han realizado los reporteros que la esperaban en la calle. Una serie de cuestiones donde no han dudado en preguntarle por Amaia Montero. Y es que no es ningún secreto que La oreja de Van Gogh es un gurpo muy querido en nuestro país. Por ello, le han preguntado si realizaría una colaboración con ellos. Una cuestión que ha pillado a Aitana por sorpresa, pero que no ha dudado en responder. Eso sí, siempre de manera respetuosa y sin meterse en polémicas.

Aitana sobre La oreja de Van Gogh : «Las dos me parecen icónicas…»

«Me parecen iconos, llevan toda la vida. Es verdad que Amaia ha vuelto ahora, pero ella me parece un icono de la música. Me encantan todas las canciones de La oreja de Van Gogh. También me encanta Leire, lo que hizo en ese momento. Las dos me parecen icónicas y el grupo, increíble», aseguraba.

Lamentablemente, durante las últimas semanas, Amaia Montero ha sido duramente criticada sobre su calidad vocal y lo mucho que había cambiado. Como no podía ser de otra manera, le han preguntado a Aitana sobre lo que piensa al respecto. «No suelo ver las críticas de otras personas, intento ver las cosas buenas de la gente», aseguraba. Unas breves palabras con las que ha querido dar por concluido el tema.

Aitana confiesa cuál es su peor álbum

Pero estos días han destacado por los muchos titulares que ha dejado Aitana a los medios extranjeros. Recientemente, en una entrevista que concedió para GQ, la artista le contó a Sebas E. Alonso cuál era el ranking de sus discos. De esta manera, sin sorprender demasiado, ha confesado que, por ahora, su álbum favorito es Cuarto Azul. Sin embargo, donde no dejó indiferente fue con la pregunta sobre su peor disco.

Así pues, sin pensárselo demasiado, ha confesado que el álbum del que se siente menos orgullosa es Alpha, su tercer disco. «Mirándolo en retrospectiva, no es para nada de mis favoritos; diría que es el que menos me gustó. No me parece que sea música tan depurada», ha dicho. «No le metí tanto tiempo como ahora haría, tenía mucha prisa por sacarlo porque estaba con mucha rabia dentro», confiesa. Unas declaraciones con las que Aitana se ha mostrado muy honesta.