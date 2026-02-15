Aitana rompe su silencio respecto a su dinero: «Muchas veces no lo he sabido gestionar»

Aitana es una de las artistas más consagradas del panorama musical actual, de eso no cabe duda. La cantante, de 26 años, ha sabido labrarse una carrera profesional completamente exitosa desde su salida de Operación Triunfo. Casi diez años de aventura que la ha llevado a lanzar cuatro proyectos discográficos y un EP. Todo ello sumado a sus proyectos en la pequeña pantalla y colaboraciones publicitarias con grandes marcas. Además, lejos de quedar aquí, la catalana ha realizado varias giras musicales, también de manera internacional. Un conjunto de trabajos que, claramente, le han aportado una buena compensación económica.

Aitana se sincera: «Muchas veces se me ha ido la pinza»

La artista siempre se ha mostrado muy reservada con las ganancias que llegan a su cuenta bancaria. Pero, recientemente, ha confesado que no siempre ha sabido gestionar de manera adecuada sus ganancias. Y es que, tal y como ella misma ha contado, si no llega a ser por sus padres, muchas veces se hubiera perdido por el camino. La joven ha confesado que, en varias ocasiones, ha hecho tonterías con su dinero. Una serie de errores de los que es consciente y que ha reconocido gracias a la percepción de sus padres. Y es que, tal y como ella misma ha contado, no tiene problemas para reconocer sus fallos.

«A mí muchas veces se me ha ido la pinza, no he sabido gestionar bien el dinero y gracias a la figura de mi padre y de mi madre, que me sientan, me hacen ver qué clase de tonterías he hecho», confesó en una entrevista para Los40. «Con eso yo retrocedo y digo: ‘Vale, eso no está bien’. Y yo soy muy de admitir mis errores, no tengo ego para eso. Si me he equivocado, me he equivocado y lo digo», comentó.

Aitana confiesa su patrimonio en ‘La Revuelta’

Como comentábamos en líneas anteriores, Aitana siempre se ha mostrado como una persona muy discreta con su fortuna. Pero, hace unos meses, confesó en La Revuelta, programa de La 1 de Televisión Española, que su patrimonio es millonario. «Tengo cuatro casas: dos las utilizo para vivir y las otras dos las tengo alquiladas», comenzó explicando en el programa presentado por David Broncano.

«Creo que por las casas sería más o menos 4,5 millones, más o menos», indicó. Recordemos, estos datos fueron hace meses, antes de la realización de sus conciertos por estadios. Por lo tanto, podría decirse que su fortuna ha aumentado más. Actualmente, la artista se encuentra preparándolo todo de cara a su nuevo tour mundial. Y es que, además de recorrer el territorio español, también cruzará el charco para reencontrarse con sus fans. Sea como sea, lo que está claro es que, económicamente, la artista tiene la vida asegurada.