Irán vuelve a bombardear los países del Golfo y Arabia Saudí advierte: «Tomaremos las medidas necesarias»

Irán ha vuelto a bombardear países del Golfo Pérsico sólo dos días después de disculparse con sus vecinos y de prometer que cesarían los ataques contra ellos. Así lo han denunciado las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y Kuwait, que han informado de que en la madrugada de este lunes han sido objetivo múltiples ataques con drones y misiles.

El Ministerio de Defensa de Catar ha asegurado en un breve comunicado difundido en redes sociales que sus «Fuerzas Armadas han interceptado un ataque con misil que tenía como objetivo el Estado de Catar». A su vez, la cartera homóloga de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado también en redes sociales que sus defensas aéreas están lidiando con amenazas entrantes de misiles y drones desde Irán.

En la misma noche, el Ejército kuwaití ha afirmado estar respondiendo a «ataques con misiles y drones» y la Guardia Nacional de Kuwait ha anunciado la interceptación de un dron en un breve mensaje recogido por la agencia estatal KUNA, si bien las autoridades no han difundido información alguna acerca de otros impactos o interceptaciones.

Estos países no han señalado los lugares de interceptación o los objetivos de estos proyectiles, pero sí lo ha hecho el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí, que ha confirmado a través de sus redes un flujo de proyectiles mayor que los registrados en sus países vecinos desde medianoche.

En concreto, la cartera saudí ha afirmado que sus fuerzas han interceptado y destruido un total de dos misiles balísticos lanzados contra la base aérea Príncipe Sultán -tras otro caso similar poco antes- y 11 drones, nueve de ellos dirigidos contra el yacimiento de Shaibá, que produce un millón de barriles diarios, el mismo día en el que el crudo ha superado los 100 dólares el barril.

Arabia Saudí advierte a Irán

Así las cosas, el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí ha condenado los ataques iraníes contra su país, sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y otras «naciones árabes, islámicas y amigas» y ha advertido: «Tenemos derecho a tomar todas las medidas necesarias para proteger su seguridad y soberanía».

«El Ministerio de Exteriores reitera la condena inequívoca del Reino de Arabia Saudí a los ataques iraníes contra el Reino, los países del CCG y varias naciones árabes, islámicas y amigas. Estos ataques son inaceptables e injustificables bajo cualquier circunstancia», ha manifestado la cartera diplomática en un comunicado en el que ha reivindicado «su pleno derecho a tomar todas las medidas necesarias para proteger su seguridad, soberanía y la seguridad de sus ciudadanos y residentes», así como «para disuadir la agresión».

Riad ha denunciado que «atacar infraestructuras civiles, aeropuertos e instalaciones petroleras demuestra una persistente intención de amenazar la seguridad y la estabilidad» y que viola el Derecho Internacional.

Asimismo, ha criticado que las declaraciones del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en las que este apuntaba que Teherán no planeaba atacar a países vecinos, no ha sido implementada. «Irán ha continuado su agresión con pretextos endebles y carentes de fundamento, incluyendo afirmaciones que el Reino ha refutado previamente sobre el lanzamiento de aviones de combate y de reabastecimiento», ha defendido el Ministerio, que ha alegado que «estas aeronaves realizan patrullas aéreas para monitorear y proteger el espacio aéreo» saudí y del CCG «de misiles y drones iraníes».

«El Reino enfatiza que la continua agresión iraní implica una mayor escalada, que tendrá un impacto significativo en las relaciones actuales y futuras», ha advertido el Gobierno saudí, que ha destacado que los países del Golfo consideran que «las acciones actuales de Irán no reflejan la prudencia ni el interés superior de evitar una escalada más amplia, en la que será el mayor perdedor».

La situación en Arabia Saudí se ha agravado durante el fin de semana tras registrar nuevos ataques iraníes pese a las palabras de Pezeshkian, quien este domingo matizaba sus palabras alegando haber sido malinterpretado para, en medio de fuertes críticas internas, reiterar su total compromiso con la defensa del país.