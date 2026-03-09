Vladimir Putin ha ofrecido este lunes su «apoyo total e inquebrantable» al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. A juicio de Putin, «unirá a la República Islámica». El presidente ruso ha expresado su confianza en que Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, continuará la labor de su difunto padre «con honor» y unirá al pueblo iraní «frente a duras pruebas». Putin ha realizado estas declaraciones después de que el gobierno chino pidiera a Estados Unidos e Israel no atacar a Jamenei en su operación conjunta contra la dictadura de los ayatolás.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, fue nombrado nuevo líder supremo el domingo, a pesar de carecer de las credenciales religiosas de alto nivel que normalmente se requieren. La Asamblea de Expertos del régimen lo nombró nueve días después de que el ayatolá Alí Jamenei fuera eliminado en un ataque aéreo el sábado 28 de febrero, que marcó el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El nombramiento destaca la voluntad del régimen de los ayatolás de continuar la guerra con Estados Unidos y desafía a Donald Trump, que ha dicho que los líderes iraníes nombrados sin su aprobación «no durarían mucho».

Moscú proporciona inteligencia a Irán

Rusia ha proporcionado información de inteligencia crucial a Irán, que permitió que misiles y drones iraníes atacaran radares, buques de guerra y aeronaves estadounidenses en la región. Sin embargo, Moscú no ha ofrecido apoyo militar formal y las fuerzas iraníes han sufrido devastadores golpes por tierra, mar y aire.

En un telegrama de felicitación publicado en el sitio web del Kremlin, Putin aseguró: «Hoy, mientras Irán se opone a una agresión armada, su labor en este alto cargo requerirá sin duda una inmensa valentía y altruismo. Confío en que continuará con honor la labor de su padre y consolidará al pueblo iraní frente a las duras pruebas. Por mi parte, quiero reiterar nuestro apoyo inquebrantable a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes».

El mensaje ruso subraya que, pese a los recientes ataques, Moscú se mantiene como «un socio fiable de la República Islámica» y promete respaldar al nuevo líder en sus desafíos futuros.

China defiende a la tiranía de los ayatolás

Por su parte, China ha declarado que el nombramiento de Mojtaba Jamenei se ajusta a la Constitución iraní y ha recalcado su oposición a cualquier injerencia extranjera en los asuntos internos del país.

La cooperación entre Rusia e Irán ha sido estratégica: Teherán ha suministrado a Moscú misiles balísticos, artillería y drones de largo alcance, fortaleciendo los esfuerzos bélicos de Putin contra Ucrania. Rusia ahora fabrica localmente drones tipo Shahed. En cambio, la alianza con Irán sigue siendo clave.

La operación conjunta de Estados Unidos e Israel continúa atacando objetivos en Irán y el Líbano, donde combate a los terroristas de Hezbolá, financiados por Irán para destruir Israel. Mientras, Ucrania ha enviado drones interceptores y especialistas para proteger las bases estadounidenses en Oriente Medio.

Las defensas de la OTAN han derribado un misil iraní que ha entrado en el espacio aéreo turco este lunes. Es la segunda vez que un misil lanzado desde la tiranía de los ayatolás es interceptado sobre territorio de la alianza desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Las autoridades han afirmado que el equipo de la OTAN derribó el misil balístico que se dirigía hacia Turquía, y que fragmentos de munición han caído en campos baldíos cerca de Gaziantep, en la zona centro-sur del país.

Un portavoz de la OTAN ha afirmado que la alianza está lista para defender a todos sus miembros. El lanzamiento ha llevado a Mark Rutte, secretario general de la OTAN, a reiterar que no se estaba invocando el Artículo 5, ante la preocupación de que los Estados miembros pudieran verse involucrados en la guerra. En respuesta, Turquía ha anunciado el despliegue de seis aviones de combate F-16 en el norte de Chipre para reforzar las defensas regionales.