La industria de Alemania ha dado una desagradable sorpresa en enero con importantes caídas tanto en la cantidad de pedidos como en la producción, según los datos publicados este lunes por el portal estadístico del país, Destatis. De hecho, las previsiones apuntaban a números positivos en el primer mes del año, pero la realidad ha roto con las previsiones mostrando un descenso del 0,5% intermensual en la producción y un desplome del 11,1% en los pedidos.

En comparación con el mismo mes del año anterior, enero de 2025, la producción industrial de Alemania cayó un considerable 2,6% después de ajustar los efectos de calendario.

Los datos corresponden a un periodo anterior al estallido de la guerra de Irán, algo que genera muchas preocupaciones por la evolución de la economía alemana y, por ende, por el desarrollo industrial de la Unión Europea (UE).

Las políticas europeas de los últimos meses iban dirigidas a intentar reflotar la industria europea, especialmente la de Alemania, que llevaba tiempo resintiéndose. Esto permitió generar unas perspectivas positivas que han sido pulverizadas con los datos de enero.

Por ejemplo, los augurios apuntaban a una subida intermensual del 0,9% de la producción del sector secundario germano en enero. Sin embargo, los datos han mostrado que ha caído un 0,5% en un sólo mes, con datos todavía más preocupantes.

La industria de Alemania cae

«El descenso en enero de 2026 en comparación con el mes anterior se debe en gran medida a una menor producción en la fabricación de productos metálicos (-12,4%)», explica el portal estadístico alemán.

Por otro lado, la industria farmacéutica, tan importante para el país, ha sufrido un descenso de su producción del 11,9% en tan sólo 31 días, mientras que la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos ha vivido una caída del 6,8%. Estos sectores «también afectaron negativamente al resultado general».

«Por el contrario, el aumento de la producción energética (+10,3%) tuvo un efecto positivo», explica Destatis. «El aumento significativo en este sector podría atribuirse a las temperaturas excepcionalmente bajas de enero de 2026», declara.

Por otro lado, el elevado número de días con hielo y escarcha puede haber afectado negativamente a la producción en ingeniería civil (incluida la construcción de carreteras, ferrocarriles, puentes y túneles). «La producción en ingeniería civil cayó un 7,5% en enero de 2026, mientras que la producción general de la construcción aumentó un 2,9%», afirman los profesionales.

La producción industrial (manufacturas, excluyendo energía y construcción) cayó un 2,5% en enero de 2026 en comparación con diciembre de 2025, tras ajustes estacionales y de calendario. En concreto, la producción de bienes de consumo cayó un 4,2%, la de bienes intermedios un 2,6% y la de bienes de equipo un 1,6%.

Por su parte, en las industrias de alto consumo energético, la producción en enero de 2026 disminuyó un 0,8% con respecto a diciembre de 2025, tras ajustes estacionales y de calendario.