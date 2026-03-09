Suiza ha votado en referéndum a favor de consagrar el dinero en efectivo en la Constitución del país con el 73,4% de apoyo popular. Los suizos rechazaron una primera propuesta redactada por el grupo ciudadano Movimiento Suizo por la Libertad, pero aceptaron la contrapropuesta del Consejo Federal. De esta manera, los habitantes de este país se blindan contra la posible futura desaparición del cash.

La eliminación del efectivo es rechazada por muchos grupos sociales y económicos por, entre otras cuestiones, poder suponer una restricción a la libertad o un control excesivo por parte de las autoridades. No obstante, también tendría su efecto sobre las posibilidades a la hora de determinar la política monetaria.

Actualmente, los bancos centrales tienen como límite el 0% a la hora de rebajar los tipos de interés, pues siempre se puede retirar el dinero y tenerlo en mano. Sin embargo, si todo el dinero estuviera digitalizado y en cuentas de depósito, no habría forma de escapar al cobro de intereses.

Sólo habría dos formas de liberarse: consumir o invertir. Es decir, eliminar el cash serviría para alcanzar formas de estimular e intervenir en la economía nunca vistas, algo que es rechazado por aquellos que prefieren el libre comercio.

No significa que vaya a suceder, sino simplemente que existe esta posibilidad, la de que sean las autoridades quienes decidan cuándo usar el dinero y no los ciudadanos que se lo han ganado. Así, en todo el globo se ha generado un fuerte movimiento que se opone a estas políticas, aunque no impliquen del todo la supresión del efectivo.

El caso de Suiza

Y esto es lo que ha sucedido en Suiza. El Movimiento Suizo por la Libertad, cercano al liberalismo, creó una iniciativa para blindar el dinero en metálico en el país. En ella, aseguraban que esta forma de pago ofrece más libertad, pues se puede usar fácilmente en cualquier lugar y momento.

Sin embargo, el Consejo Federal consideró que la redacción de esta propuesta era «demasiado vaga», por lo que hizo su propia versión. La del grupo ciudadano fue rechazada con un 54,7% de los votos en contra (al límite), mientras que la del consejo se aprobó con más del 70% de los boletos.

Ahora, aún existiendo la posibilidad de que Suiza entre en el barco de las CBDC, es decir, de las monedas digitales estatales, el efectivo queda legalmente blindado, impidiendo llevar las políticas expansivas a otro nivel en el país.