Carlos Alcaraz – Rinderknech: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por TV en directo el partido de Indian Wells 2026

Carlos Alcaraz se tiene que enfrentar a Arthur Rinderknech en la tercera ronda de este Masters 1000 de Indian Wells que se está disputando en California y que con tan buen pie ha comenzado el murciano. El número uno del ranking de la ATP ya ganó hace unas semanas al francés en Doha, por lo que espera poder repetir victoria y así seguir vivo en esta competición en la que defiende el título Jack Draper. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo suceda en este partidazo de Carlitos.

¿A qué hora juega Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Indian Wells 2026 contra Rinderknech?

Carlos Alcaraz comenzó por todo lo alto en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells 2026, ya que debutó en segunda ronda enfrentándose al búlgaro Grigor Dimitrov. El murciano consiguió pasar por encima de su rival al imponerse por 6-2 y 6-3 y ya se ha plantado en la tercera ronda, donde se tendrá que ver las caras contra el francés Arthur Rinderknech. El de El Palmar sabe que no será un encuentro fácil, pero en estos momentos atraviesa un estado de forma brutal en el que parece invencible.

Son varios los tenistas españoles que han conseguido ganar este torneo que se disputa en el Indian Wells Tennis Garden desde la creación de la competición. José Higueras fue el primero en logarlo, pero hubo que esperar casi dos décadas para ver a otro tenista nacido en nuestro país en conquistarlo y fue Álex Corretja. Ya el siguiente fue un Rafa Nadal que logró morder el metal en tres ocasiones en California, mientras que Carlos Alcaraz ha logrado llevárselo dos veces y en esta edición espera poder sumar su tercer entorchado e igualar al manacorí.

La organización de esta competición que se está celebrando en el estado de California ha programado este vibrante Carlos Alcaraz – Rinderknech de tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells 2026 para este lunes 9 de marzo. La ATP no ha anunciado todavía el orden de juego de este día, por lo que hay que esperar a que desvelen el horario de todos los partidos, aunque este del murciano se jugará en la pista central del Indian Wells Tennis Garden.

Este es el horario del partido de Carlos Alcaraz en Indian Wells

El año 2026 está siendo perfecto para Carlos Alcaraz, aunque esto sólo acaba de arrancar. En esta nueva aventura con Samuel López como entrenador tras separarse de Juan Carlos Ferrero el tenista murciano ha conseguido ganar por primera vez en su carrera el Open de Australia y convertirse así en el más joven en lograr los cuatro Grand Slam. También conquistó el ATP 500 de Doha hace unos días y ahora el gran objetivo es sumar un nuevo título a su palmarés en este Masters 1000 de Indian Wells 2026.

Este apasionante Carlos Alcaraz – Rinderknech de la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells 2026 se jugará este lunes 9 de marzo. Estos dos tenistas se han enfrentado en cinco ocasiones y la última fue hace unos días en el ATP 500 de Doha, donde consiguió ganar el murciano, que a la postre ganaría el torneo. Además, en sus cinco enfrentamientos directos nunca perdió el de El Palmar.

Dónde ver el Masters 1000 de Indian Wells 2026 y a Carlos Alcaraz en directo

El medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España los diferentes encuentros que se disputen en este torneo que se disputa en California fue Movistar+. Este Carlos Alcaraz – Rinderknech de tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de canales como Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Los dos primeros forman parte del paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que el tercero de ellos es de un plan superior al que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que ocurra en este partidazo que jugará el murciano.

Todos los aficionados que siguen incondicionalmente al tenista murciano pueden ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Rinderknech de la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells 2026 a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero los clientes de este operador podrán verlo también por su página web. Existe también la posibilidad de la aplicación de Tennis TV, que es de pago, pero tiene los derechos de todos los torneos, salvo de los Grand Slam.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en este apasionante Masters 1000 de Indian Wells 2026, donde estaremos prestando especial atención a todo lo que hagan los tenistas españoles. Publicaremos la crónica del Carlos Alcaraz – Rinderknech de tercera ronda y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en California.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Rinderknech del Masters 1000 de Indian Wells 2026

Por otro lado, todos los aficionados que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este frenético Carlos Alcaraz – Rinderknech de tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells 2026 podrán escucharlo por la radio gratis. Y es que emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE podrán conectar con California para narrar lo que suceda en la pista central.