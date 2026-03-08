Harrison Ford desvela en una frase el secreto de su feliz y duradero matrimonio con Calista

La 32ª edición de los SAG Actor Awards dejó una de las imágenes más comentadas de la noche: la aparición conjunta de Harrison Ford y Calista Flockhart, una de las parejas más sólidas de Hollywood. El actor, que a lo largo de más de cinco décadas ha protagonizado algunas de las películas más influyentes de la historia del cine, recibió el máximo reconocimiento honorífico de la organización, un momento que vivió acompañado por su esposa, con quien mantiene una relación consolidada desde hace más de dos décadas.

La ceremonia se celebró en un ambiente especialmente emotivo para el intérprete estadounidense. Harridon fue distinguido con el premio SAG-AFTRA Life Achievement Award, un galardón reservado a las trayectorias más destacadas dentro de la industria audiovisual. A sus 83 años, el actor fue homenajeado por compañeros y profesionales que reconocieron su influencia en varias generaciones de espectadores y su peso en la historia reciente del cine.

La pareja llegó a la gala mostrando una complicidad que no pasó desapercibida en la alfombra roja. Él, conocido por haber dado vida a personajes icónicos como el aventurero de Indiana Jones o el inolvidable Han Solo de la saga Star Wars, apareció visiblemente emocionado durante toda la velada. Ella, recordada especialmente por su papel protagonista en la serie Ally McBeal, se mantuvo a su lado durante el homenaje, en una escena que muchos interpretaron como el reflejo de una relación estable dentro de un entorno tan volátil como el de Hollywood.

El gran secreto del matrimonio

El momento más destacado de la noche llegó cuando Harrison Ford subió al escenario para recoger el galardón honorífico que reconoce su trayectoria profesional. Durante su discurso, el actor agradeció el apoyo de varios de los nombres que marcaron su carrera desde sus primeros años en la industria.

Entre ellos mencionó a figuras fundamentales del cine contemporáneo como George Lucas y Steven Spielberg, directores con los que construyó algunos de los personajes más recordados del cine popular. Ambos fueron clave en el despegue internacional de su carrera, primero con la saga galáctica creada por Lucas y después con las aventuras cinematográficas dirigidas por Spielberg.

Sin embargo, uno de los instantes más comentados del discurso fue el momento en el que el actor se dirigió directamente a su mujer. Con evidente emoción, Ford quiso dedicar unas palabras a Flockhart, a quien agradeció públicamente el apoyo que le ha brindado a lo largo de los años. El intérprete destacó el papel que su familia ha tenido en su vida personal y profesional, subrayando el cariño y la estabilidad que le han proporcionado en los momentos más importantes de su trayectoria. Ese es el secreto de su matrimonio: el sentirse respaldado, querido y apoyado.

Una relación consolidada y fuerte

La historia entre Harrison Ford y Calista Flockhart comenzó en el año 2002 durante una fiesta posterior a la ceremonia de los Globos de Oro. Aquel encuentro casual marcó el inicio de una relación que con el tiempo se convertiría en una de las más estables del panorama cinematográfico estadounidense.

La actriz recordaría años después aquel primer momento con cierto humor. Según ha explicado en recientes, su primera reacción ante el actor fue bastante diferente de lo que muchos podrían imaginar. Aunque conocía quién era Harrison, confesó que en aquel momento no lo relacionó inmediatamente con los personajes que lo habían convertido en una estrella mundial.

Flockhart explicó que durante su infancia creció en un pequeño pueblo en el que no existía un cine cercano, circunstancia que hizo que durante años no hubiera visto algunas de las películas más populares del actor. Ese detalle hizo que su primer encuentro estuviera marcado por una cierta distancia respecto al fenómeno mediático que rodeaba a Ford.

La familia de Harrison Ford

Además de su trayectoria profesional, Harrison Ford ha desarrollado una extensa vida familiar. Antes de su relación con Calista Flockhart, el actor estuvo casado con la chef Mary Marquardt entre 1964 y 1979, matrimonio del que nacieron dos hijos. Años después contrajo segundas nupcias con la guionista Melissa Mathison, con quien compartió más de dos décadas de relación y tuvo otros dos hijos.

Con Flockhart, el actor comparte la crianza de Liam, el hijo que la actriz adoptó en 2001 y que ambos han criado juntos desde entonces. En diversas entrevistas, Harrison ha explicado que la familia ocupa un lugar central en su vida y que ha aprendido a valorar especialmente ese aspecto con el paso de los años.

El propio intérprete reflexionó sobre ello recientemente durante una conversación en el pódcast de la periodista Rachel Martin, donde abordó la idea de que el amor no es exclusivo de la juventud. Ford señaló que, con el tiempo, ha comprendido que las personas pueden enamorarse y construir relaciones profundas en cualquier etapa de la vida, siempre que exista cuidado y compromiso mutuo.

En ese sentido, el actor también bromeó sobre su historial sentimental, recordando que contrajo su primer matrimonio cuando tenía apenas 23 años. Aquella experiencia, explicó con ironía, le hizo comprender con el tiempo que las relaciones evolucionan y que la estabilidad emocional suele construirse con la madurez.