Alberto Chicote revela el motivo real por el que no ha tenido hijos: «Me da rabia»

Alberto Chicote ha sorprendido con una de sus confesiones más personales hasta la fecha. Acostumbrado a mantener una clara separación entre su trayectoria profesional y su vida privada, el chef madrileño ha decidido abrirse sobre algunos aspectos poco conocidos de su historia familiar durante una entrevista en el pódcast Una vuelta más.

Durante su participación en el programa, el rostro habitual de La Sexta habló con naturalidad sobre su relación con su familia y explicó por primera vez el motivo por el que nunca tuvo hijos. Una reflexión que, lejos de responder a una decisión planificada, está marcada por las circunstancias personales que atravesó a lo largo de su vida adulta.

El cocinero reconoce que, aunque hoy disfruta plenamente de su papel como abuelo, en determinados momentos ha sentido cierta frustración por no haber podido vivir la experiencia de la paternidad. «No tuve hijos porque cuando podía tenerlos no tenía la capacidad o no era el momento de tenerlos. Cuando hubiese sido posible, el momento de haber sacado a un chaval adelante, no tenía con quién, entonces lo he tenido complicado. Me da rabia», comenta.

La vida personal de Chicote

La vida personal de Chicote está estrechamente ligada a su relación con Inma Núñez, su pareja desde hace más de dos décadas. Cuando ambos comenzaron su historia en común, ella ya era madre de dos hijos de una relación anterior, por lo que el chef se integró progresivamente en una estructura familiar ya formada.

Con el paso de los años, esa relación se consolidó hasta el punto de que Chicote ha asumido con naturalidad su papel dentro de la familia. Hoy se refiere con orgullo a Hugo, el hijo de la hija de su mujer, como su propio nieto, una relación que describe sin matices ni formalidades. «La hija de ella tuvo un hijo. Para él yo soy su yayo y para mí es mi nieto, no hay más que hablar», explicó durante la entrevista, dejando claro que para él el vínculo emocional está por encima de cualquier etiqueta formal.

Esa relación se ha convertido en uno de los aspectos más importantes de su vida personal. Chicote reconoce que disfruta intensamente del tiempo que pasa con el niño y que, en cierta manera, esa conexión ha llenado parte del vacío que podría haber dejado el hecho de no haber sido padre.

La relación de Chicote con Inma Núñez

Más allá de su faceta familiar, el cocinero también aprovechó su intervención en Una vuelta más para recordar los comienzos de su relación con Inma Núñez, una etapa marcada por la discreción. Ambos trabajaban en el mismo entorno profesional y, en aquel momento, preferían mantener su relación sentimental lejos de miradas indiscretas.

Ese contexto llevó al chef a idear pequeños gestos cotidianos para demostrar su afecto sin llamar demasiado la atención. Uno de los detalles que recordó con más cariño fue la costumbre de dejarle dulces en el coche cuando todavía estaban empezando su historia juntos. «Cuando nos enamoramos hacemos cosas curiosas. Le dejaba una rosquilla o una galleta en el coche, me parecía buena idea», explicó durante la conversación.

Lo llamativo de aquella anécdota es que los dulces no procedían del restaurante en el que trabajaba entonces. Chicote prefería prepararlos personalmente en su casa después de largas jornadas laborales, convencido de que ese esfuerzo añadía un valor especial al gesto.

«Nunca le llevaba unas galletas que hacía en el restaurante. Las hacía luego en casa. No era cuestión de sacar pecho, pensaba que le gustaría y ya está», recordó. Para el chef, ese tipo de detalles tienen un significado especial porque implican dedicar tiempo y atención a la otra persona.

En ese sentido, Chicote expresó una reflexión muy personal sobre el valor de los gestos sencillos dentro de una relación. «Para mí es mejor que te regalen un bizcocho mal hecho, pero hecho por esa persona, que la mejor tarta de la mejor pastelería. Lo mejor es que le hayas dedicado ese tiempo», afirmó.

¿Cómo ha sido su infancia?

Chicote, durante la entrevista que estamos desgranando, también hubo espacio para recordar sus orígenes. Evocó su infancia en Carabanchel Alto, el barrio madrileño en el que creció y donde vivió hasta los 30 años. El chef explicó que él y su hermano solían bromear diciendo que vivían en la «frontera» del barrio. Su casa estaba situada junto a una fila de edificios y, más allá, comenzaban los campos que entonces rodeaban esa zona de la ciudad.

Chicote recuerda aquella etapa como una época sencilla en la que aprendió muchas de las habilidades domésticas que después le resultarían útiles en su vida profesional. En su casa, según relató, todos participaban en las tareas bajo la guía de su madre. «En mi casa se hacía lo que hacía mi madre, que tenía mano para cocinar. Nos enseñó a hacer de todo. Mi hermano y yo, con 12 años, cosíamos a máquina, hacíamos todo lo que se podía hacer en una casa», recuerda entre risas.

Solo había una tarea que se les resistía entonces: planchar. «No llegábamos a la tabla», bromeó el cocinero, dejando ver el tono cercano y espontáneo con el que afrontó una entrevista en la que, por primera vez en mucho tiempo, decidió hablar abiertamente de los aspectos más personales de su vida.