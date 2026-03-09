La AEMET confirma el tiempo que hará en marzo tras la DANA: no son buenas noticias

No son buenas noticias las que trae la AEMET para este mes de marzo tras la DANA. Este inicio de primavera está siendo especialmente preocupante, en especial, si tenemos en cuenta todo lo que está a punto de llegar, con la mirada puesta a un fin de mes repleto de acción. Tenemos por delante una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar a nuestro día a día, de una manera muy diferente.

Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo uno de los grandes protagonistas de estas jornadas. Es momento de saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que el tiempo será el que nos hará incluso cambiar de planes al aire libre. Tendremos que ver llegar un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. La AEMET confirma el tiempo que nos espera en este mes de marzo y parece que no trae buenas noticias.

No tendremos buenas noticias en este mes de marzo

La llegada de una borrasca tras otra nos ha situado en un punto en el que deberemos empezar a pensar en algunos cambios destacados que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días. Tendremos que empezar a ver llegar una primavera que parece que se nos resiste.

En su lugar, lo que tenemos es un importante cambio de tendencia que puede ir llegando a toda velocidad. Una serie de situaciones que van y vienen y que, sin duda alguna, vamos a tener por delante. En este cambio de ciclo que podría acabar siendo el que nos hará pensar en un mes de marzo que parece que seguirá la tendencia de los anteriores.

Tenemos por delante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Este mes de marzo deberemos empezar a ver llegar un giro radical que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle puede contar de forma extraordinaria.

Este es el tiempo que hará en marzo tras la DANA

En estos días de lluvias intensas y de borrascas que llegan la una tras otra, tendremos que estar especialmente preparados para una serie de fenómenos que parece que no se detienen y pueden acabar generando más de un cambio de planes.

La previsión del tiempo de la AEMET cobra un especial interés si nos fijamos en lo que tenemos que empezar a ver llegar: «Se mantendrá la inestabilidad en la Península y Baleares bajo la influencia de una vaguada atlántica y el paso de un frente que, en el escenario más probable, se aislará formando una nueva dana en el oeste peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares. Se esperan precipitaciones generalizadas que serán más ocasionales en litorales del sudeste. Serán más intensas y persistentes en el cuadrante noroeste peninsular y localmente fuertes con tormenta y granizo ocasional en el norte de Baleares y noreste de Cataluña. Nevará en montañas de la mitad norte a una cota de 1300/1500 m, bajando en su parte occidental hasta los 800/1200 m y con los mayores espesores en zonas de montaña de la Cantábrica y sistema Central. En Canarias, cielos nubosos en los nortes de las islas montañosas con precipitaciones débiles y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto.

Probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña, zonas orientales de la meseta Sur, Baleares y litorales mediterráneos. Brumas y bancos de niebla con el paso del frente. Se espera un descenso de las temperaturas máximas en la mitad occidental, en el noroeste, localmente notable en el interior de Galicia y Cantábrica occidental, y un aumento en el arco mediterráneo, mientras que en el resto no se esperan cambios significativos. Predominarán los descensos ligeros de las mínimas. Sin cambios significativos en los archipiélagos. Heladas débiles en cumbres de los principales entornos de montaña, sin descartar las zonas aledañas».

Siguiendo con la misma explicación: «Probables precipitaciones localmente fuertes, acompañadas por tormenta y granizo ocasional, en el norte de Baleares y noreste de Cataluña. Acumulados significativos de nieve en zonas de montaña de la Cordillera Cantábrica y sistema Central. Descenso localmente notable de las máximas en el interior de Galicia y oeste de la Cordillera Cantábrica. Predominará viento de componentes oeste y sur, en general flojo e intensificándose con intervalos moderados en el oeste de la meseta. Soplará más intenso en los litorales, moderado en litorales del sur y norte peninsular y rolando a componente norte con intervalos de fuerte en Galicia. En Canarias soplará un alisio con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas».