La televisión estatal iraní habla de Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo, como «herido por el enemigo»

La televisión estatal iraní, IRIB, en la transmisión donde ha anunciado la proclamación de Mojtaba Jamenei, hijo de Ali jamenei, se ha referido a él «janbaz», término persa que se utiliza para describir a alguien «herido por el enemigo» o «herido en combate», hablando en el contexto de la actual guerra de EEUU e Israel contra la dictadura de los ayatolás, que Irán llama la «guerra de Ramadán». Sin embargo, la citada televisión irání no ha dado detalles de cuándo o cómo pudo resultar herido Mojtaba Jamenei ni sobre la gravedad de la misma, según recoge el británico Daily Mail.

Recordemos que su esposa, su padre, y otros miembros de su familia, murieron en el ataque con misiles balísticos de EEUU contra la residencia de Ali Jamenei del sábado 28 de febrero, el día que comenzó la guerra.

Con la noticia de la televisión iraní se ha conocido este lunes que Mojtaba Jamenei ha resultado herido en esta guerra. Recordemos, además, que Israel ha prometido «eliminar» a quien suceda al difunto ayatolá, advirtiendo que «perseguirá a todo sucesor» de Ali Jamenei.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, el segundo hijo del difunto ayatolá Ali Jamenei, fue anunciado como su sucesor este domingo después de ser designado por la asamblea de 88 clérigos del consejo de los ayatolás, a pesar de la oposición previa de su padre.

El clérigo de línea dura y «vengativa» ya está marcado para ser asesinado por Israel después de haber prometido «eliminar» a quien sucediera al asesinado ayatolá, tras haberlo matado a él y a la esposa de Mojtaba, Zahra Haddad-Adel, en ataques el primer día del conflicto.