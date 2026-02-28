Israel y EEUU lanzan un ataque conjunto sobre Irán

Israel y EEUU han bombardeado Irán esta mañana. Tras unas semanas de tensión Israel lanzaba a primera hora de esta mañana, a las 7:15 h., una serie de «ataques preventivos» sobre Teherán y otras ciudades iraníes, con la ayuda de EEUU, según informaba el gobierno de Netanyahu. Se han producido explosiones y columnas de humo en la capital iraní. También se han registrado explosiones en la ciudad de Isfahán, donde hay instalaciones nucleares.

Los bombardeos de Israel y EEUU sobet Irán se han extendido a la ciudad de Tabriz, en el noroeste del país. Por el momento se desconocen los objetivos concretos de los ataques, aunque Donald Trump ha confirmado la participación estadounidense junto a Israel, justificándola en que «Irán no puede conseguir armas nucleares» y en la necesidad de «defender al pueblo estadounidense». El presidente también ha advertido de que «puede haber bajas estadounidenses» y ha instado a los iraníes a «deponer a su Gobierno».

En respuesta inmediata, la Guardia Revolucionaria Islámica anunció el lanzamiento de una «primera oleada» de misiles y drones contra Israel. El contraataque iraní, sin embargo, no se ha limitado al territorio israelí: Teherán ha dirigido misiles contra posiciones militares estadounidenses en Baréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. El ejército de Jordania, por su parte, informó de haber neutralizado dos misiles balísticos que sobrevolaban su territorio.

El paradero de Jamenei, la clave

La operación, anunciada por el ministro israelí de Defensa, supone una nueva y grave escalada regional tras meses de tensión en torno al programa nuclear iraní, y se produce ocho meses después del último gran enfrentamiento directo entre las partes.

Una de las claves de la operación de EEUU e Israel sobre Irán es el paradero del líder supremo, el dictador Alí Jamenei. Él es uno de los objetivos de estos ataques que persiguen acabar con el régimen dictarial y teocrático de los los ayatolás, tal y como se ha transmitido desde la administracion Trump.

Por la mañana, las autoridades irnaníes aseguraban que había sido evacuado de Teherán y trasladado a «un lugar seguro». Pero a primera hora de esta tarde, medios de comunicación israelíes han asegurado que el Jamenei podria haber muerto en los ataques de EEUU e Israel. Ha sido una televisión de Israel la que lo ha asegurado.

De hecho, a última hora de la tarde el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, preguntado por la BBC sobre si podía confirmar si los principales dirigentes seguían vivos o si sabía dónde se encuentran, espondía: «No estoy en posición de confirmar nada».

Irán cierra el Estrecho de Ormuz

Una de las primeras y más problemáticas reacciones de Irán ha sido el cierre del estrecho de Ormuz, de una importancia geoestratégica destacadísima. Múltiples buques mercantes que operan en el Golfo Pérsico emitieron hace unas horas informes en los que constatan su cierre. Más tarde, la propia Guardia Revolucinaria de Irán ha confirmado el corte del tránsito. Este es un paso en el que se concrenta gran parte del comercio mundial, sobre todo aquel relacionado con el petróleo. De hecho, la clausura de esta vía podría suponer la pérdida de más de cinco millones de barriles de petróleo al mes para España.

El cierre del Estrecho de Ormuz supone graves problemas para la comercialización de petróleo por parte de países como Irak, Kuwait, Arabia Saudí o Emiratos Árabes. Estas naciones utilizan dicha zona para transportar al resto del mundo sus mercancías.

Alerta máxima en Israel

El Ministerio de Defensa de Israel, en un comunicado enviado a las 7.15 horas, aseguraba que «se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato», y añade que el ministro de Defensa, Israel Katz, ha declarado un estado de emergencia en todo el país y se establece una duración del mismo de 48 horas.

Coincidiendo con el anuncio del ataque, en todos los móviles de Israel ha sonado una «alerta de emergencia extrema» avisando a la población de que busquen espacios protegidos cerca y eviten desplazamientos innecesarios, la misma que sonó cuando el Gobierno israelí atacó Irán en junio de 2025, tras lo que empezó la llamada guerra de los 12 días.

El Ejército israelí ha informado de que al decretarse el estado de emergencia el país funcionará en actividad esencial, lo que implica el cierre de centros educativos y la prohibición de reuniones.

También ha confirmado la detección de proyectiles hacia su país y que ha activado sus sistemas de defensa (la Cúpula de Hierro, Arrow y David’s Sling). Se espera que la represalia iraní continúe, posiblemente incluyendo ataques contra bases estadounidenses en la región (Irak, Siria, Golfo Pérsico), como ha amenazado Teherán en el pasado.

Por su parte, EEUU ha confirmado que los misiles lanzados por Irán tienen como objetivo las siguientes bases aéreas americanas:

Al Udeid en Qatar .

. Al Salmiya en Kuwait .

. Al Dhafra en Emiratos Árabes .

. US Fifth en Baréin.

Hasta el momento, no hay cifras oficiales de bajas ni daños detallados. Medios iraníes informan de impactos en zonas residenciales y militares de Teherán, mientras que Israel anticipa «daños limitados» gracias a sus defensas. Trump admitió en su mensaje que «puede haber bajas estadounidenses» y llamó a la población iraní a aprovechar el momento para «tomar el control» y acabar con lo que llamó «la dictadura radical».

Exteriores pide a los españoles en Irán que abandonen el país

Tras los ataques el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los españoles que se encuentren en Irán, que cifra en 158, que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los ataques que se están produciendo. Según han indicado a EFE fuentes de Exteriores, las recomendaciones de viaje ya recogen el nivel más elevado de alerta y se «desaconseja completamente viajar a Irán». La Embajada española está siguiendo de cerca la situación, han añadido las mismas fuentes.