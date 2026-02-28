Israel y EEUU lanzan un ataque histórico contra Irán: claves de la ‘Operación León Rugiente’

¿Cuáles son las claves de un ataque a Irán? Israel y Estados Unidos han lanzado la Operación León Rugiente contra Irán, en un ataque coordinado que busca degradar las capacidades militares del régimen iraní y neutralizar las amenazas contra Israel. La ofensiva llega tras meses de tensión, marcada por el aumento de la producción de misiles de largo alcance en Irán y la financiación de grupos terroristas como Hezbolá y los terroristas hutíes de Yemen, que han convertido a la región en un escenario de constante inestabilidad. A continuación, se detalla las claves de la operación, su desarrollo y los posibles impactos regionales.

¿Por qué ahora? Claves de la ‘Operación León Rugiente’

Tras la Operación León Ascendente de junio de 2025, Irán no detuvo su desarrollo militar. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, la inteligencia israelí ha detectado:

Producción acelerada de misiles.

Incremento de misiles de largo alcance a docenas por mes, incluyendo producción subterránea.

Objetivo de Irán: 8.000 misiles para 2027, frente a los 3.000 que tenía antes de Operación León Ascendente.

Uso previo contra civiles demuestra su disposición a emplearlos en conflictos.

Financiación de grupos terroristas.

Entre 700 y 900 millones de dólares canalizados a los grupos terroristas del Líbano de Hezbolá y los terroristas hutíes.

Prioridad clara del régimen: exportar terrorismo pese a la crisis económica interna.

⭕️Las FDI completaron un amplio alcance contra los sistemas de defensa estratégica del régimen iraní. Las FDI alcanzaron múltiples sistemas estratégicos de defensa aérea, incluido un avanzado sistema SA-65 en la zona de Kermanshah, en el oeste de Irán. pic.twitter.com/FlCQo3xbPI — FDI (@FDIonline) February 28, 2026

Desarrollo de la ‘Operación León Rugiente’

Comienzo: 8:00 am, hora de Israel (7:00 am en España), 28 de febrero.

Ataques dirigidos a docenas de objetivos estratégicos dentro de Irán.

Coordinación con Fuerzas Armadas de EEUU, CENTCOM y jefe del Estado Mayor Conjunto.

Uso de inteligencia precisa en tiempo real.

¿Cómo ha sido la preparación en Israel?

La preparación de Israel ha sido de la siguiente forma:

Movilización de 70.000 reservistas: Fuerza Aérea, Inteligencia y Comando del Frente Interno.

Despliegue de defensa aérea y marítima para proteger cielos y costas.

Fuerzas terrestres a lo largo de fronteras para impedir infiltraciones.

Población civil instruida sobre medidas de seguridad ante posibles ataques de misiles.

¿Qué ocurriá en los próximos días?

Según las Fuerzas de Seguridad de Israel, se trata de una operación a largo plazo: