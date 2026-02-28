Qué es el Estrecho de Ormuz y por qué es tan importante en el conflicto entre Irán y EEUU

El Estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo y una de las rutas marítimas más críticas para el transporte de energía. Ubicado entre Irán y Omán, este estrecho conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico, siendo la salida principal para el petróleo y el gas natural exportados por los países del Golfo. Su relevancia trasciende lo geográfico: influye en los mercados internacionales de petróleo y en la geopolítica global. Después del ataque de Israel y Estados Unidos de esta mañana de este sábado 28 de febrero, el régimen de los ayatolás de Irán ha oprtado por cerrarlo para asfixiar la economía mundial. De hecho, el cierre de esta vía podría suponer la pérdida de más de 5 millones de barriles de petróleo al mes para España.

¿Quién controla el actual del Estrecho de Ormuz?

Las aguas del estrecho están bajo jurisdicción de Irán, Omán y Emiratos Árabes Unidos. Estos tres países forman parte de la OPEP+, lo que subraya la importancia económica de la región en el mercado global del petróleo.

Sin embargo, debido a su ubicación estratégica y estrechez, el control del tráfico marítimo es un tema siempre disputado, con riesgos constantes de tensiones y confrontaciones.

¿Por qué es vital para el mercado petrolero?

Aproximadamente una quinta parte del petróleo que se produce en el mundo pasa por estas aguas cada año, convirtiéndolo en un verdadero cuello de botella energético. Esto implica que cualquier incidente, desde un ataque con aviones no tripulados, hasta bloqueos navales o conflictos regionales, afecta de manera inmediata a los precios y la disponibilidad de combustible a nivel global.

El mercado petrolero depende en gran medida de la libre navegación por Ormuz. Estudios basados en la paralización parcial del tráfico en 2019 por sanciones estadounidenses, estiman que un cierre completo del estrecho podría reducir el suministro mundial de petróleo hasta en un 20% en el escenario más conservador. Esto provocaría un efecto dominó en la economía global, con aumentos abruptos en los precios del combustible y posibles tensiones adicionales entre países consumidores y productores.

El estrecho ha sido un punto de fricción entre Irán y potencias extranjeras debido a su importancia estratégica y a la proximidad de instalaciones militares y petroleras críticas. Su geografía, con canales estrechos y tráfico marítimo intenso, convierte a Ormuz en un lugar altamente vulnerable a acciones de sabotaje, accidentes o maniobras militares. Cada buque que atraviesa el estrecho representa no solo la circulación de recursos, sino también un riesgo político y económico que impacta en los mercados globales.

Además del petróleo, Ormuz también es clave para el transporte de gas natural licuado (GNL) y otros productos energéticos. Esto multiplica el efecto de cualquier interrupción, afectando no solo la economía de los países productores, sino también la seguridad energética de naciones dependientes de estas importaciones, como Japón, China, India o los países de Europa.

Características del Estrecho de Ormuz

El estrecho tiene aproximadamente 50 kilómetros de ancho en su punto más estrecho y una profundidad máxima de 60 metros, lo que lo hace vulnerable a interrupciones militares o bloqueos temporales. La región está salpicada de islas estratégicas, como Hormuz, Qeshm y Larak, que permiten a Irán monitorear y controlar el tráfico marítimo. Además, se encuentran las islas disputadas de Greater Tunb, Lesser Tunb y Abu Musa, que, aunque reclamadas por los Emiratos Árabes Unidos, han estado bajo control iraní desde 1971, brindando un vantage point sobre el Golfo.

Importancia económica y energética

Según la Administración de Información Energética de EEUU (EIA), alrededor de 20 millones de barriles de petróleo transitan diariamente por el Estrecho de Ormuz, lo que representa aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo. Además, cerca del 20% del comercio mundial de gas natural licuado (GNL) también pasa por esta vía, principalmente desde Qatar. Más del 80% de estos recursos se dirigen a Asia, con China comprando más del 90% del petróleo iraní.

Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos cuentan con oleoductos alternativos que evitan el estrecho, su capacidad combinada es limitada, cubriendo apenas 2,6 millones de barriles por día, lo que representa una fracción del flujo habitual de petróleo que circula por Ormuz. Esta dependencia hace que cualquier amenaza de cierre o interrupción tenga efectos inmediatos en los precios del petróleo y la estabilidad de los mercados energéticos.

Conflictos y tensiones en la región

El Estrecho de Ormuz ha sido históricamente epicentro de los conflictos militares. Durante la Guerra Irán-Irak (1980–1988), ambos países atacaron buques mercantes, dañando más de 500 embarcaciones en lo que se conoció como la Guerra de los Petroleros. En abril de 1988, el destructor USS Samuel B. Roberts chocó con una mina colocada por Irán, y en julio de ese mismo año, el vuelo 655 de Iran Air fue derribado por un buque estadounidense, causando la muerte de 290 personas.

En tiempos recientes, tras la retirada de EEUU del acuerdo nuclear en 2018 y la reimposición de sanciones a Irán, se han registrado incidentes militares y amenazas de bloqueo parcial. La Guardia Revolucionaria iraní controla las operaciones navales en la zona, y aunque Irán nunca ha cerrado completamente el estrecho, ha realizado maniobras militares que limitan temporalmente el tránsito, utilizando esta capacidad como herramienta de negociación geopolítica frente a Estados Unidos y sus aliados.