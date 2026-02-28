Así queda la clasificación del Barcelona tras la victoria contra el Villarreal

El FC Barcelona logró sumar otra victoria más en liga goleando al Villarreal en lo que era un duelo clave en la pelea por el liderato. Lamine Yamal fue un vendaval que sobrepasó al submarino amarillo para afianzar la cima en la clasificación y ampliar la distancia con el Real Madrid a cuatro puntos de diferencia.

Aunque en un primer momento se postulaba con un partido reñido al jugar en el Camp Nou dos de los equipos más en forma del campeonato, los de Hansi Flick demostraron ser muy superiores. El gol de Gueye puso un poco de emoción al resultado, pero la perla culé dio una auténtica exhibición para mantener la buena dinámica y coger confianza para soñar con la remontada en Copa ante el Atlético el próximo martes.

Mientras tanto, el Real Madrid tendrá que luchar el próximo lunes en el Santiago Bernabéu ante el Getafe para volver a ganar y mantener la distancia de un punto en la clasificación que mantenga la emoción por saber quién será el nuevo campeón de Liga. De momento, los culés han recuperado la confianza después de los pinchazos de hace unas semanas ante Real Sociedad y Girona. Los de Flick respirarán una semana más en lo más alto de la tabla y seguir quemando jornadas para revalidar el título. Esta vez, ante un Villarreal que no tuvo su mejor partido con el tercer puesto en peligro si ganan el Atlético en el Carlos Tartiere.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 64 puntos Real Madrid – 60 Villarreal – 51 Atlético de Madrid – 48 Betis – 42 Celta de Vigo – 37 Espanyol – 35 Athletic Club – 35 Osasuna – 33 Real Sociedad – 32 Girona – 30 Sevilla – 29 Getafe – 29 Rayo – 27 Alavés – 27 Valencia – 26 Elche – 25 Mallorca – 24 Levante – 21 Real Oviedo – 17

Resultados de la 26ª jornada de Liga

Levante 2-0 Alavés

Rayo 1-1 Athletic

Barcelona 4-1 Villarreal

Quedan por disputarse: