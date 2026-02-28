Histórico Lamine Yamal: primer hat-trick de su carrera en una exhibición ante el Villarreal

Lamine Yamal hizo ante el Villarreal su mejor partido en lo que va de temporada. Sublime en todos los aspectos del juego, el jugador español del Barcelona marcó tres goles, lo que supone el primer hat-trick de su carrera profesional. Y además, a la vez, consigue un récord: jugador más joven en hacer un hat-trick en la Liga.

El Barcelona derrotó al Villarreal en un partido clave por la Liga y el triunfo culé tuvo un único nombre: Lamine Yamal. El futbolista azulgrana, que se convierte ya en el jugador español con más goles en lo que va de Liga, hizo un partidazo. Tres goles, liderato y felicidad. Le hacía falta a Lamine, que venía de una mala racha, sobre todo tocando fondo en Gerona, donde falló un penalti que acabó siendo relevante aquel día.

Ante el Villarreal, Lamine Yamal firmó el primer hat-trick de su carrera. Lo hizo de forma brillante. El primer tanto lo hizo en el minuto 28, entrando por dentro, ante un agujero en la defensa del Villarreal, y con un disparo seco. El segundo gol llegó diez minutos después y fue uno de los mejores del año: cogió el balón en la banda, se fue metiendo en el área escorándose por un lado, regateó a dos defensas y puso el balón en la escudra.

Ya en la segunda parte, con 2-1 en el marcador, Lamine Yamal puso el gol de la tranquilidad para su equipo al anotar el tercer tanto del Barcelona ganando otro cara a cara con Luiz Junior, portero del Villarreal, tras un exquisito pase de Pedri, que reapareció en la segunda parte.

Lamine Yamal se exhibió en este duelo con el que es el primer hat-trick de su carrera profesional y una vez anotó los tres goles, fue cambiado por Flick en el minuto 73, dándole unos minutos de descanso pensando en el duelo ante el Atlético, en el que el Barcelona tiene que remontar un 4-0.

El hat-trick es histórico, toda vez que desde 1934 (92 años) no había un jugador tan joven que marcara tres goles en un mismo partido de la Liga.