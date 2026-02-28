Flick no pierde la esperanza: «Remontar cuatro goles contra el Atlético es difícil, pero todo es posible»

Hansi Flick cree que es posible levantar el próximo martes los cuatro goles que deben remontar al Atlético de Madrid en la semifinal de la Copa del Rey. El técnico ha visto cómo su equipo ha recibido un enorme impulso tras un 4-1 que considera un resultado corto ante el Villarreal. «Deberíamos haberles marcado más goles», sentenció el técnico del Barcelona.

«Necesitábamos la confianza que hemos mostrado hoy. Estoy contento con el resultado y con el juego, aunque podíamos haber hecho algún gol más. Todos hicieron un buen partido. Ha sido importante jugar con la pelota. También la puntería que no tuvimos en partidos como el de la Real Sociedad. Remontar cuatro goles contra el Atlético es difícil, pero no nos rendiremos contra el Atlético, lucharemos», dijo.

Flick no tiene dudas de que existen opciones y más con la versión hoy mostrada por Lamine Yamal, autor de su primer hat-trick con la camiseta del Barcelona. «Cuando marcas un gol, todo es más fácil. Y para Lamine, la situación también es que es muy joven. Tiene que mejorar, pero también tiene mucha calidad. Los rivales le ponen dos o tres rivales. Y hay veces que no tiene esa confianza y esa dinámica para hacer el uno contra uno. Y si él disfruta, es bueno para nosotros, claro. Todo el mundo ha visto su actuación de hoy. Entró en el partido con el 1-0 y lo que pasó a partir de ahí fue excepcional», aseveró.

El técnico dejó entrever que Pedri será titular contra el Atlético tras su espectacular media hora de juego. «Pedri es un caso particular. Para nosotros es un jugador importante porque nos da estructura, controla la pelota. Sí, estamos pensando que puede ser titular el martes. Veremos», añadió.

Flick esclareció el acalorado intercambio de palabras que tuvo con Marcelino García Toral, el técnico del Villarreal, durante el encuentro. «Hemos hablado al final del partido. Nosotros hemos tirado el balón fuera dos veces y esperaba esa actitud del rival. Pero es un momento de nervios, los respeto. Es la emoción del momento. Me he llevado una amarilla y me lo merecía», comentó.

Finalmente, el técnico alemán soltó una arenga para que el Camp Nou también crea el próximo martes en la remontada contra el Atlético de Madrid en un mensaje claro: «Que luche con nosotros. Todo es posible en el fútbol». El Barcelona sale con un baño de moral para la vuelta de las semifinales de Copa del Rey.