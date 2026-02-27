Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Real Oviedo - Atlético de Madrid de la Liga El Real Oviedo - Atlético de Madrid es de la jornada 26 de la Liga y se jugará en el Carlos Tartiere El Oviedo está en puestos de descenso y el Atlético quiere alcanzar la tercera plaza de la clasificación de la Liga

El Real Oviedo y el Atlético de Madrid están listos para protagonizar un buen partido en esta jornada 26 de la Liga. Ambos equipos tienen objetivos bien diferentes, ya que los locales son el farolillo rojo de la clasificación y los del Cholo Simeone están en plena lucha por la tercera posición de la tabla. Te contamos la fecha, horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este duelo que se disputará en el Carlos Tartiere.

A qué hora se juega el Real Oviedo – Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid se enfrentará al Real Oviedo en el partido que corresponde a la jornada 26 de la Liga y que se disputará en el Carlos Tartiere. El conjunto colchonero arranca esta fecha del campeonato en la cuarta posición y el objetivo es arrebatarle la tercera plaza al Villarreal y para ello tendrán que intentar imponerse al cuadro carbayón, que está en puestos de descenso y que empieza a ver complicada la permanencia. Eso sí, en el recuerdo de todos los colchoneros está la ciudad asturiana, ya que allí se produjo el último descenso de los rojiblancos.

Horario del partido de Liga Real Oviedo – Atlético de Madrid

La Liga ha programado este apasionante Real Oviedo – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 26 del campeonato español para este sábado 28 de marzo. La patronal que controla el fútbol de nuestro país ha fijado el arranque de este encuentro entre los del Cholo Simeone y los asturianos en el horario de las 21:00 horas. Se espera que no se produzcan incidentes entre los aficionados en la previa del choque y que el duelo pueda comenzar de manera puntual en el Carlos Tartiere.

Dónde ponen en TV el Real Oviedo vs Atlético de Madrid en vivo

Los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos en España para retransmitir en exclusiva los diferentes partidos que se juegan en el campeonato liguero español fueron Dazn y Movistar+. Este Real Oviedo – Atlético de Madrid de la jornada 26 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus y Movistar la Liga. El primero de ellos está incluido en el paquete básico de este operador, mientras que el segundo forma parte de un paquete de pago. Esto significa que no se podrá ver gratis por TV ni en abierto.

Los hinchas del conjunto rojiblanco, del cuadro carbayón y los seguidores del fútbol español en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Real Oviedo – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 26 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará la página web de este medio para que todos sus clientes puedan acceder con un ordenador a ella y así ver todo lo que suceda en el Carlos Tartiere.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Oviedo – Atlético de Madrid

Además, todos aquellos aficionados de estos dos equipos históricos de nuestro país que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 26 de la Liga Real Oviedo – Atlético de Madrid podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Carlos Tartiere para contar minuto a minuto todo lo que suceda en este choque.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Oviedo – Atlético de Madrid

El Estadio Carlos Tartiere, situado en Asturias, será el escenario donde se celebrará este Real Oviedo – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 26 de la Liga. Este campo fue inaugurado en el año 2000 para reemplazar al que llevaba el mismo nombre y tiene capacidad para recibir a unos 30.500 aficionados, por lo que se espera una gran entrada este sábado porque los aficionados querrán animar a los suyos para que puedan pelear por dar la sorpresa y seguir peleando por la salvación.

El Comité Técnico de Árbitros designó al colegiado César Soto Grado para que dirija este emocionante Real Oviedo – Atlético de Madrid de la jornada 26 de la Liga. Como responsable del VAR estará actuando Juan Luis Pulido Santana, por lo que tiene que revisar todas las acciones dudosas para si lo estima oportuno avisar a su compañero y recomendarle que revise la jugada polémica en cuestión en la pantalla que estará colocada entre los dos banquillos en el Carlos Tartiere.