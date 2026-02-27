La nueva fiscal general asciende al equipo de García Ortiz y penaliza a la que se opuso a la filtración contra Ayuso

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha ascendido a los colaboradores de su antecesor, Álvaro García Ortiz, con cargos en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y en las fiscalías especializadas, como Anticorrupción o Antidroga.

Una de las beneficiadas ha sido Ana Isabel García León. La que fuera secretaria técnica del ex fiscal general del Estado ha sido nombrada fiscal de Sala Jefe de Penal del Tribunal Supremo. Peramato ha promovido su ascenso frente al de la actual fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que se opuso a filtrar la información de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. A este puesto también optaban la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, o el fiscal de Sala, Jaime Moreno. Ambos formaron parte de los fiscales que investigaron el procés catalán.

Asimismo, la sucesora de García Ortiz ha ascendido a Diego Villafañe, que en un principio fue imputado por revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Según la nota difundida por el Ministerio Fiscal, los nombramientos se han basado en criterios de «mérito, capacidad y currículum» de los aspirantes, pero lo cierto es que formaban parte del entorno de García Ortiz, condenado el pasado 20 de noviembre por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros.

La elección de fiscales

Además de a García León, la fiscal general del Estado ha nombrado a José Javier Huete, uno de los actuales jefes de la Sección Penal y a María Farnés Martínez, quien hasta la fecha ejercía como fiscal superior de Canarias.

En las tres plazas para la sección penal del Supremo, Peramato ha designado a Diego Villafañe, quien fuera número dos del ex fiscal general del Estado en la Secretaría Técnica y que llegó a estar imputado en la causa del novio de Ayuso por la que más tarde fue condenado García Ortiz. También Antonio Colmenarejo, otro fiscal del antiguo equipo de García Ortiz destinado desde 2022 en la Secretaría Técnica y María Isabel Gómez, que trabajaba en la Fiscalía de Cuenca, han sido elegidos.

Teresa Peramato ha designado a Javier Rufino como fiscal de sala contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, de medio ambiente e incendios. Por su parte, ha renovado en su puesto a la ex fiscal general, María Jose Segarra, como fiscal de sala de personas con discapacidad y mayores.

Para la Fiscalía del Tribunal Constitucional, los designados son Raquel Muñoz, que desde 2021 estaba en la Secretaría Técnica, e Ignacio Rodríguez, que era letrado de este tribunal. En la Audiencia Nacional, Peramato ha elegido como fiscal a Beatriz López, que también procede de la Secretaría Técnica y en Antidroga a Marcelo Juan de Azcárraga, que ya trabajaba en esta área desde 2024.

Por último, la vacante en Anticorrupción ha sido para Virna Alonso, decana de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, que dio el visto bueno al comunicado que posteriormente difundió la Fiscalía por orden de García Ortiz, el 14 de marzo de 2024, sobre la causa de González Amador.