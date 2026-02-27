Un ayuntamiento de Alicante para la adjudicación de suelo para VPP a una promotora por cobrar reserva

Santiago Román, alcalde de San Juan de Alicante, una localidad de casi 26.000 habitantes ubicada en la comarca de la capital de la provincia, de la que apenas la separan nueve kilómetros, ha remitido un requerimiento la promotora que había resultado adjudicataria de una parcela para la construcción de viviendas de protección pública (VPP) en la zona urbana conocida como Nou Nazareth (Nuevo Nazaret) para comunicarle que debe detener de inmediato la comercialización de esas viviendas e informarle, también, de la posible revocación de la adjudicación. La firma que debía dar oficialidad a la misma no se había efectuado aún. Según han relatado fuentes municipales a OKDIARIO, el Consistorio ha detectado que la citada promotora estaba cobrando reserva de las viviendas cuando ni siquiera se había consumado la adjudicación del suelo sobre el que deben construirse. En concreto, 1.750 euros.

Se da la circunstancia de que la promotora de las VPP del escándalo en Alicante, la de Les Naus, se presentó también al procedimiento de licitación del suelo para esa parcela. Pero, la adjudicataria fue otra empresa. En concreto, Promored Velilla. La promoción afectada por la medida iba a ser de 131 viviendas.

El Ayuntamiento había dado cuenta de la situación a la Consellería de Vivienda, que según las fuentes consultadas había requerido a la vez con toda rapidez, apenas tres días, a la promotora toda la información sobre lo sucedido. Actuación que ha sido agradecida por Santiago Román con una crítica incluida al anterior Ejecutivo autonómico de PSOE y Compromís, conocido como El Botánic, por el lugar donde firmò el acuerdo de Gobierno: «Todo lo que no hizo el Botánic lo ha hecho ahora la Consellería de Vivienda», ha sentenciado a sete respecto el alcalde.

La decisión del Ayuntamiento de San Juan de Alicante se ha producido en paralelo al escándalo que afecta a las viviendas de protección publica de otra promoción, en este caso en Alicante, la de Les Naus. En este último caso, ya se ha producido la dimisión de la concejal de Urbanismo y la directora general de Régimen Interno del Consistorio.

Además, la Consellería ha abierto expediente disciplinario con suspensión de empleo y sueldo al funcionario encargado de validar los requisitos presentados por los adjudicatarios. El caso está en manos de la juez de Instrucción 5 de Alicante, tras una denuncia presentada por el colectivo de funcionarios publicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad.