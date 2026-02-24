Cinco miembros de una misma familia de entre 18 y 24 años tienen pisos en las VPP del escándalo

Un total de cinco miembros de una misma familia de edades comprendidas entre los 18 y los 24 años figuran como adjudicatarios de otras tantas viviendas en la promoción de protección publica (VPP) de Residencial Les Naus, según el informe elaborado por la Policía Local de Alicante. La urbanización, ubicada en la turística Playa San Juan, es la conocida como de las VPP del escándalo, tras saberse que la ya dimitida concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, había sido adjudicataria de una vivienda. En tanto que dos hijos y un sobrino de la directora general de Recursos Humanos en el Consistorio, María Pérez-Hickman, contaban con un piso cada uno de ellos. Pérez-Hickman, a quien, por este caso, el Ayuntamiento ha abierto un expediente informativo al igual que a dos técnicos de Urbanismo, también ha dimitido.

Los cinco integrantes de una misma familia que se han hecho con sus respectivos pisos en la citada promoción son tres hermanos y dos primos. El hallazgo ha sido de tal relevancia que la propia portavoz del Equipo de Gobierno, Cristina Cutanda ha destacado que lo que más ha llamado la atención son las edades de esos cooperativistas, entre 18 y 24 años como se ha dicho: «¿Cuando se inscribieron?, ¿con 14 ó 15 años?, ¿es posible?, ¿la normativa permite que personas de estos perfiles puedan acceder a una vivienda de protección pública?…»

El citado informe de la Policía Local se produce después de que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ordenase efectuar un registro piso por piso para conocer quiénes eran los propietarios y quiénes vivían allí. Ese registro ha sido efectuado por agentes de las unidades de Disciplina Urbanística y de Barrios. Y a él corresponden los datos que aquí se ofrecen.

Otro dato relevante es que en 89 de los 140 pisos de que consta la promoción figura un solo inquilino. Y ello, a pesar de que la Policía Local de Alicante tiene constancia de que en 20 de esos 89 pisos viven más personas. De ahí que Cristina Cutanda haya emplazado a la cooperativa a explicar «con todo detalle» como se seleccionaron los adjudicatarios cuáles habían sido los criterios y procedimientos para la adjudicación de las citadas viviendas.

Los agentes han descubiertos también más de 10 casos en que miembros de una misma familia son adjudicatarios de viviendas en las VPP de Les Naus. Otros 26 en cuyos buzones se acumula la correspondencia y la publicidad en los buzones, lo que es un presunto indicio de que allí no viven. Y, otras seis viviendas habitadas por personas distintas a sus propietarios.

En 46 de las 140 viviendas de Les Naus no contaban con nadie empadronado. Y en otras viviendas, con personas empadronadas, los agentes no han logrado verificar que viva nadie.