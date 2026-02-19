Fiscalía pide a la juez de las VPP de Alicante que dirija la denuncia contra la ex edil y 4 personas más

La Fiscalía ha solicitado a la titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante Número 5, que dirige las diligencias previas del caso de las adjudicaciones presuntamente irregulares de las viviendas de protección oficial (VPP) de Residencial Les Naus, María Amparo Rubio, que dirija la denuncia «inicialmente» y sin que por ello «deban tener la condición de investigados» a la edil de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, ya dimitida; la Jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de la misma ciudad, María Pérez-Hickman, quien también ha renunciado a su cargo de directora general de Régimen Interno del Consistorio; al arquitecto municipal y beneficiario de una vivienda, Francisco Nieto; al administrador único de la mercantil Fraorgi SL, que actuó como gestora de la Cooperativa Residencial Les Naus, Francisco Ordiñana: y al Jefe de la Sección de Vivienda Protegida, Roberto Portilla.

La petición se ha efectuado en un escrito dirigido por la citada Fiscalía a la juez con fecha del pasado 14 de febrero. En el mismo, la Fiscalía solicita que tanto la diligencia de investigación como la documentación que se anexa a la misma sean acumuladas a las diligencias previas por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, fraude y/o negociación prohibida a funcionarios públicos. Y, todo ello, «sin perjuicio de la definitiva calificación de los hechos».

Rocío Gómez era la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. Y dimitió tras conocerse que había sido adjudicataria de una vivienda en las VPP del escándalo, las de Residencial Les Naus.

María Pérez-Hickman era la directora general de Régimen Interno del Ayuntamiento de Alicante. Fue la primera en renunciar tras hacerse público que sus dos hijos y un sobrino habían sido adjudicatarios también de viviendas.

Francisco Nieto es arquitecto municipal y adjudicatario de una vivienda. Roberto Portilla es el funcionario elevado por Compromís que visó la solicitud de su propia mujer, según hizo publico la Consellería de Vivienda. Por ello, se le abrió expediente y fue suspendido de empleo y sueldo por la Administración autonómica.

Además, la Fiscalía solicitaba a la juez que solicitara al Ayuntamiento de Alicante copia de la documentación íntegra del procedimiento de licitación por el que el Consistorio enajenó la parcela de 8.618 metros cuadrados sobre la que se edificó el Residencial Les Naus, así como cuantos informes hayan sido elaborados por los servicios municipales. Y, en particular, por los Servicios de Gestión del Patrimonio, tendentes a verificar la regularidad del procedimiento de adjudicación y la comprobación del cumplimiento de los requisitos de los adquirientes de las viviendas del residencial Les Naus.

Pedia también que se solicitara a los Servicios Territoriales de la Consellería de Vivienda un informe elaborado por funcionario o autoridad competente acerca del proceso seguido para la selección y adjudicación a los adquirientes, la documentación presentada por los adjudicatarios.

Y reclamaba también que se pidiera a Cooperativa Residencial Les Naus la copia de los estatutos sociales de la citada cooperativa, la relación de integrantes de su consejo rector y la relación de las solicitudes de ingreso en la cooperativa que se hayan dirigido al Consejo Rector, entre otros documentos.

Se da la circunstancia de que la magistrada que dirige las diligencias previas del caso emitió una providencia de fecha 18 de febrero, en la que tal como publicó OKDIARIO, pidió que se oficiase al Ayuntamiento de Alicante, al Servicio Territorial de Consellería de Vivienda y a la Cooperativa Residencial Les Naus para que remitiesen la documentación solicitada por el Ministerio Fiscal. Es decir, la que ahora desvela OKDIARIO, y consta en el escrito de Fiscalía de 14 de febrero.