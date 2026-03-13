Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Atlético de Madrid - Getafe de la Liga Este Atlético de Madrid - Getafe es de la jornada 28 de la Liga y se jugará en el Metropolitano Ambos equipos irán con todo en este derbi madrileño para tratar de conseguir la victoria

El Atlético de Madrid y el Getafe están preparándose para afrontar un derbi madrileño que promete tener de todo. Mientras que los colchoneros mirarán de reojo a su partido de la Champions League, pudiendo producirse rotaciones, los de Bordalás están deseando alcanzar esos 40 puntos que garantizarían prácticamente la permanencia y así no sufrir en lo que queda de temporada. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Metropolitano.

Horario del Atlético de Madrid – Getafe: cuándo es el partido de la Liga

El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano la visita del Getafe para jugar el partido que corresponde a la jornada 28 de la Liga. Este derbi madrileño promete ser apasionante, aunque es cierto que los del Cholo Simeone estarán pensando en su encuentro del próximo miércoles, ya que se juegan su pase a cuartos de final de la Champions League frente al Tottenham en Londres. Por su parte, el cuadro azulón consiguió ganar en el Santiago Bernabéu hace unas semanas, por lo que esperan repetir la machada ante los rojiblancos.

A qué hora es el partido de la Liga Atlético de Madrid – Getafe

La Liga ha programado este emocionante Atlético de Madrid – Getafe correspondiente a la jornada 28 del campeonato nacional español para este sábado 14 de marzo. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado el horario de inicio de este derbi madrileño entre los colchoneros y los azulones para las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa del choque entre las aficiones para que no se produzcan incidentes y que el balón ruede puntualmente en el Metropolitano.

Dónde y cómo ver gratis el Atlético de Madrid vs Getafe en directo por TV online y en vivo

Movistar+ y Dazn fueron los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para retransmitir los diferentes encuentros que se disputan en esta competición. Este Atlético de Madrid – Getafe de la jornada 28 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga. Este canal pertenece al paquete de pago de este operador y habrá que estar suscrito para disfrutar de lo que suceda en este derbi que se juega en el Metropolitano porque no se podrá ver gratis por la TV.

Todos aquellos aficionados del conjunto colchonero, del cuadro azulón y los diferentes seguidores del fútbol español en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online este emocionante Atlético de Madrid – Getafe de la jornada 28 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también habrá que considerar que este medio pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador a ella.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este derbi madrileño de la jornada 28 de la Liga. Cuando termine el Atlético de Madrid – Getafe publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las racciones que nos lleguen desde el Metropolitano.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Getafe

Por otro lado, todos los hinchas de estos dos equipos madrileños que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de la jornada 28 de la Liga van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el Metropolitano para narrar el minuto a minuto de este emocionante Atlético de Madrid – Getafe.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Getafe

El Metropolitano, que se encuentra en el distrito capitalino de San Blas – Canillejas, será el estadio donde se jugará este derbi de la jornada 28 de la Liga Atlético de Madrid – Getafe. Los colchoneros se mudaron a este recinto deportivo en 2017 tras abandonar el Vicente Calderón y este sábado buscan sentir el calor de sus aficionados, esperándose que haya una gran entrada en el feudo colchonero ocupando la mayoría de las 70.000 butacas que tienen disponibles como aforo.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias para que imparta justicia en este derbi capitalino entre el Atlético de Madrid y Getafe de la jornada 28 de la Liga. Controlando todo en el VAR estará Juan Luis Pulido Santana, por lo que será el encargado de revisar las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor, que estará entre los dos banquillos del Metropolitano, a analizar las acciones en cuestión.