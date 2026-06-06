Adiós al aire acondicionado: las mejores plantas para refrescar tu casa este verano sin gastar un dineral en tu factura de la luz

¿Cuáles son las mejores plantas para refrescar la casa? Con la llegada del verano y las altas temperaturas propias de esta época del año, bueno es tirar de algunos trucos para bajar unos grados la temperatura de tu casa. Por ello, los expertos en jardinería recomiendan añadir algunas plantas a los espacios donde pases más tiempo con el objetivo de poder generar un clima más fresco… además de decorar la estancia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las mejores plantas para refrescar tu casa.

España recibió el mes de junio a 40 grados y todo indica que en las próximas semanas viviremos uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos. Así que para prepararse en condiciones, bueno es saber una serie de trucos para no pasar calor y que esto no se traduzca en un pago de más en la factura de la luz. El IVA de la luz está al 21% y esto obliga a no hacer sacrilegios con el aparato de aire acondicionado con el objetivo de no llevarte un susto a final de mes.

Por ello, los expertos ya han hecho sus recomendaciones sobre la temperatura recomendada a la que tiene que estar el aire acondicionado para que refrescar la casa no desemboque en una factura de algún cero de más. «En verano recomiendo poner el aire acondicionado a 23 grados; por cada grado que bajemos de más, es un 7% más en la factura de la luz», afirmó recientemente el experto energético Jorge Morales de Labra, en una entrevista concedida en la cadena COPE. También avisó a los ciudadanos de que no es recomendable bajar el termostato al mínimo. «Eso es una barbaridad, porque la máquina normalmente no va a llegar a conseguir que haya 18 grados en una estancia», dijo.

Las plantas para refrescar tu casa

Además de tirar del aparato de aire acondicionado, el clásico ventilador o los pingüinos que se estilan hoy en día, también es recomendable utilizar algunos trucos para que la casa se mantenga en una temperatura óptima. Por ejemplo, siempre es recomendable bajar las persianas para evitar que el sol impacte de forma directa en la casa durante las horas más calientes del día. Otra opción también es introducir en el salón unas plantas que ayudarán a refrescar tu casa durante el verano.

La cuenta en TikTok @notropic.jungle ha publicado un vídeo en el que recomiendan una serie de plantas que ayudarán a refrescar tu casa durante el verano.

«Aunque el aire acondicionado y el ventilador son los mejores aliados para nuestro verano, te recomendamos 5 plantas que absorben el calor y ayudan a refrescar el ambiente; además, son de fácil cuidado», dice esta cuenta de las redes sociales que enumera las plantas que ayudarán a refrescar tu casa, que son las siguientes: