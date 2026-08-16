Duplantis agranda su reinado: cuarto oro consecutivo y récord en un Europeo

Es la historia de una repetición. Una secuencia que alumbra la ciudad a la que va. Birmingham ha sido el escenario donde Mondo Duplantis ha llevado a cabo su protocolo a la gloria. Corre con convicción, clava la pértiga y despega al cielo. Durante su vuelo sin motor pasa de estar completamente vertical a formar una L con su cuerpo y después aterrizar de manera triunfal. En Birmingham saltó hasta los 6,15 metros.

Poco para él, pues son 16 centímetros menos que su mejor marca, insuperables para cualquier mortal. El griego Karalis trató de seguir su estela, pero desfalleció por el camino con tres saltos nulos. Los 6,15 metros de Duplantis significan la mayor altura conseguida en un campeonato de Europa. Una marca discreta para lo que acostumbra el sueco, que ganó sin oposición. El mencionado Karalis fue segundo con seis metros y el francés Baptiste Thiery, bronce con 5,85 metros.

De hecho, los 6,15 metros saltados por Duplantis ni siquiera alcanzan los 6,17 metros con los que consiguió su primer récord mundial en 2020. Y desde entonces ha conseguido 14 más, en cada uno de ellos saltando un centímetro más. «Parece poco, pero es mucho», ha dicho Duplantis en más de una ocasión, aunque se queda corto al ver sus saltos. Podría abarcar más centímetros, pero todo sigue un orden.

Sus récords van de centímetro en centímetro porque así lo desea. Un centímetro es suficiente para que conste como nuevo récord y el atleta en cuestión reciba el botín económico que ello conlleva. Tratar de alcanzar una marca mayor, que podría conseguir, conllevaría un registro más difícil de superar después y, por ende, menos récords y menos bonus económicos. Pongamos como ejemplo el próximo Mundial.

Si salta 6,32 metros, un centímetro más que su último salto, se llevaría 100.000 dólares (unos 88.000 euros) por haber batido el récord del mundo. Acumula 16, trece de ellos en los últimos tres años y los cinco más recientes en los últimos dos años. Todo esto a sus 26 años. Duplantis compite contra sí mismo. Ya es él contra él y su historia. Todo bajo una estrategia que ya le ha reportado casi un millón de euros solo en récords desde que batiera su primera plusmarca.