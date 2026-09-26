Los directores de la ‘Bola Negra’ revelan que querían que Héctor Bellerín fuese el protagonista de la película

‘La Bola Negra’ es uno de los fenómenos del año en el mundo del cine. La película dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, ha sido súper aclamada por la crítica y este viernes por fin se estrenaba en España. Pronto, estará nominada a los premios más importantes del cine, tanto a nivel global como nacional, los Óscar y los Goya, pero mientras sus creadores cuentan los secretos de cómo se ideó esta nueva joya.

La película aborda la relación indirecta de tres hombres homosexuales en distintos años del siglo XX y XXI con el escritor Federico García Lorca, y uno de los tres protagonistas es un artista para el que ha supuesto su inicio en el cine: el cantante Guitarricadelafuente. Sin embargo, uno de los dos directores, Javier Ambrossi, ha revelado que también pensó en un futbolista para uno de esos papeles.

Según el cineasta, Héctor Bellerín, jugador del Betis y ex del Barcelona y de la selección española, estuvo cerca de formar parte del reparto de ‘La Bola Negra’. Sin embargo, finalmente ese papel lo desarrolló Miguel Bernardeau, joven actor que se dio a conocer mediante la serie de Netflix ‘Élite’. En una entrevista, Javier Calvo comenzó recordando el proceso de selección: «Nos dijo que sí se sumaba a la aventura y escribimos el papel para él. Pensamos quién podía acompañar a Álvaro (Guitarricadelafuente, el otro protagonista), ¿no?».

Ambrossi interrumpió para desvelar su favorito, que no era otro que el bético: «Bueno, es verdad que al principio de los tiempos yo tenía a Héctor Bellerín. Creo que nunca lo he contado. Claro, estaba escrita… Una parte de la historia empezó a estar escrita para Héctor Bellerín».

Bellerín y la homosexualidad en el deporte

La temática de la película encajaba para un jugador que en los últimos tiempos se ha erigido como defensor de la homosexualidad en el deporte. Así se expresaba en una entrevista el pasado junio: «Es una pregunta que me hacen muchísimo. Yo no he conocido a nadie (homosexual en el fútbol). Lo que pasa es que una vez hablé con un antropólogo y me dijo que a lo largo de… Bueno, cuando los jugadores que no se consideran heterosexuales van pasando las categorías, cada año se van saliendo porque son espacios que no son seguros».