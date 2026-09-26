Madrid se rinde a los dumplings: 7 restaurantes donde descubrir los bocados asiáticos más irresistibles de la capital

Hoy sábado 26 de septiembre hay una excusa perfecta para entregarse al bocado más adictivo de la gastronomía asiática: el Día del Dumpling. Madrid, que lleva tiempo viviendo su particular romance con las masas rellenas, tiene opciones para todos los gustos: desde los clásicos xiaolongbao hasta gyozas de inspiración japonesa, pasando por creaciones tan inesperadas como una cheeseburger envuelta en masa. La fórmula es sencilla: pedir varios, ponerlos en el centro de la mesa y compartir. Porque si algo tienen los dumplings es que nunca llega uno solo.

Yum Yum Dumplings

Ubicación: Calle de Fuencarral, 102.

Yum Yum lleva el concepto de dumpling a un terreno mucho más juguetón. Su carta permite combinar diferentes rellenos y montar una auténtica degustación: cerdo y verduras, ternera, pollo al curry, gambas o versiones vegetales. Para los más atrevidos aparece una combinación de hamburguesa con queso. También hay opciones al vapor como los xiajiao de gambas o los shaomai. Aquí la misión es sencilla: pedir muchos y decidir después cuál se ha convertido en el favorito.

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Casa Pei+

Ubicación: Calle de Espronceda, 34, Chamberí.

Un pequeño templo para quienes buscan dumplings con alma casera. En Casa Pei+ la masa es fina, los rellenos generosos y la carta recorre distintas tradiciones asiáticas. Los dumplings de ternera y cebolla a la plancha son un must, con esa base ligeramente crujiente que contrasta con un interior jugoso. También merece atención el wonton frito de cerdo, perfecto para mojar en sus salsas. Un sitio de esos que descubres y rápidamente quieres enseñar a todo el mundo.

Little Dragon

Ubicación: Calle de los Reyes, 11, Centro.

Aquí el protagonista es el universo del dumpling chino en toda su variedad. Los xiaolongbao, delicados y llenos de caldo en su interior, son una de las grandes razones para venir, pero los shengjianbao también merecen su momento: dorados por debajo, tiernos por arriba y tremendamente jugosos. Ideal para pedir varias especialidades al centro y convertir la comida en un pequeño viaje gastronómico por China.

Dum Dum

Ubicación: Calle de Blasco de Garay, 10, Chamberí.

Dum Dum es para quienes creen que un dumpling también puede tener sentido del humor. Aquí la tradición se mezcla con sabores inesperados y bastante descaro: hay propuestas inspiradas en la carbonara, la cheeseburger o el universo K-pop. El resultado es divertido, goloso y muy compartible. Un lugar perfecto para salir de la ruta clásica y descubrir que una pequeña masa rellena puede convertirse en casi cualquier cosa.

GyoGyo

Ubicación: Calle de Gravina, 23, Chueca.

GyoGyo gira alrededor de uno de los grandes clásicos japoneses: la gyoza. La clave está en ese equilibrio entre una masa fina, un relleno sabroso y el característico acabado dorado de la plancha. Hay opciones para los fans de los sabores tradicionales y otras más creativas para quienes prefieren experimentar. Su formato de gyoza bar lo convierte, además, en una parada perfecta para un picoteo informal por Chueca.

Mama Dumplings

Ubicación: Calle de Santiago, 10, Centro.

Aquí manda la filosofía de la cocina casera: dumplings hechos para comer sin demasiados protocolos y, sobre todo, para compartir. Se pueden pedir al vapor o a la plancha, con rellenos de carne, gambas o verduras. Los de gambas y los de cerdo a la plancha son especialmente apetecibles, con una masa que aguanta bien el relleno y ese punto crujiente que siempre suma. Un sitio pequeño, informal y perfecto para una comida de muchas piezas y pocas complicaciones.

Chunli Dumpling House

Ubicación: Varios locales en Madrid.

Chunli es probablemente uno de los sitios más gamberros y creativos de esta ruta. Su carta parte de clásicos como cerdo y puerro, pollo al curry o gambas y calamar, pero rápidamente se lanza a terrenos mucho más inesperados: pato pekinés, costilla BBQ, cheeseburger e incluso Nutella con plátano. Una colección pensada para quienes quieren probar dumplings sin prejuicios y convertir la visita en una auténtica degustación de sabores.