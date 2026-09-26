¿Imaginas un masaje y una meditación al mismo tiempo? Existe y el resultado es una desconexión total

Hay sitios que no se explican, se sienten. Marte es uno de ellos. Nada más entrar, el ritmo cambia: los aromas, la luz, los tonos rojizos y el silencio construyen una pequeña burbuja en mitad de la ciudad. Aquí venimos a darnos un masaje, pero la experiencia empieza mucho antes de tumbarnos en la camilla y continúa cuando termina. Porque en Marte, Universo de Bienestar, el objetivo no es sólo relajar el cuerpo, sino conseguir algo bastante más difícil: que durante un rato la cabeza también se olvide de todo lo demás.

Nos recibe Maribel, una de las fundadoras de Marte, que nos descubre la historia que hay detrás de este universo de bienestar. Porque, aunque el espacio parece haber sido concebido desde el principio como un refugio para desconectar, nació de una historia de confianza, amistad y, finalmente, emprendimiento compartido.

Los caminos de ambas se cruzaron hace ya más de cuatro años cuando Ingrid, quien debía realizarse masajes de forma rutinaria por su lupus, siempre andaba en la búsqueda de buenos profesionales que pudiesen realizar un tratamiento a la altura de sus necesidades. Así apareció Maribel en su camino, convirtiéndose en su masajista de confianza y amiga; y ahora, en su socia también.

Dos perfiles diferentes que terminaron encontrando un mismo propósito. Maribel cuenta con más de diez años de experiencia en el sector de la belleza y el bienestar y se ha especializado en quiromasaje, estética y coaching. Ella ha dado forma a la esencia de Marte, a su filosofía y a sus tratamientos. Ingrid, especializada en diseño de interiores y emprendedora al frente de su propia empresa de gestión de inversiones y reformas de inmuebles, ha sido la responsable de convertir esa visión en un espacio físico: la obra, la decoración y la arquitectura. El resultado es un lugar que cuida tanto lo que sucede durante el tratamiento como todo aquello que lo rodea.

Un masaje inmersivo para afrontar el día a día

En Marte parten de una idea tan sencilla como necesaria: cuidar de nuestro bienestar también significa encontrar momentos en los que el cuerpo y la mente puedan descansar al mismo tiempo. Y, precisamente por eso, han creado su exclusivo Masaje con Meditación Inmersiva, una experiencia pensada para desconectar del ruido exterior y volver a uno mismo.

Bajo el concepto Masaje inmersivo para afrontar la vuelta a la rutina, la propuesta combina el masaje artesanal con una experiencia sonora envolvente basada en tecnología binaural. Una invitación a detenerse durante unos minutos.

El tratamiento está inspirado en el Método Careness y combina masaje manual con una meditación guiada y sonidos 360º reproducidos mediante tecnología binaural y auriculares de última generación.

Mientras las manos trabajan el cuerpo a través de diferentes maniobras artesanales, la experiencia sonora acompaña a la mente hacia un estado de relajación profunda. El resultado es una sensación de desconexión que va más allá de un masaje convencional: durante un tiempo, no hay pendientes, notificaciones ni obligaciones. Sólo estás tú, tu respiración y la sensación de que el tiempo se ha detenido.

Del planeta rojo a la Tierra

Pero la experiencia no termina cuando acaba el masaje. Quizá uno de los detalles que mejor define la filosofía de Marte llega precisamente después. Te pones el albornoz y te acompañan a otra sala. Si hasta ese momento has viajado a otro planeta, ahora toca volver a conectar con la Tierra.

Es un espacio pensado para prolongar esa sensación de calma: puedes tomarte un té, sentarte a leer, darte una ducha si lo necesitas y, sobre todo, quedarte unos minutos sin hacer absolutamente nada. También hay un pequeño ritual que nos encanta: un recipiente lleno de mensajes del que puedes coger uno al azar, como si fuera una galleta de la suerte. Uno de ellos dice: «El lugar más poderoso desde el que vivir es tu propia verdad».

Después de unos minutos de desconexión, un masaje, una meditación, un té y un mensaje elegido al azar, sales de Marte con la sensación de haber hecho algo que, en realidad, deberíamos hacer mucho más a menudo: parar.