Un profesor explica el error que impide que continuemos aprendiendo a partir de los 60 años: «Seguimos teniendo capacidad»

Con el paso de los años, el aprendizaje de las personas adquiere más fuerza. Así lo confirma el profesor y especialista en aprendizaje Rubén Calviño. El profesional considera que los obstáculos para aprender no los fija la edad, sino que lo marca la manera en la que las personas afrontan los aprendizajes y las expectativas que tienen de sus capacidades.

Además, Calviño habla de este enclave en su libro Tu cerebro tiene truco, analizando la memoria, atención, emociones y conocimientos previos de los seres humanos. Además, algunas capacidades cognitivas son capaces de cambiar con los años y algunos aprendizajes demandan un esfuerzo superior, pero esto no significa que desaparezca la capacidad de adquirir conocimiento.

La idea perjudicial

El profesor considera una idea perjudicial pensar que una persona de 60 o 70 años ya no puede aprender algo nuevo. Una creencia que influye en la manera de afrontar los retos e incluso, hay numerosas personas que piensan que no tienen capacidad de retención y eso provoca que practiquen menos por la dificultad que ellos mismos se interponen.

Así que, este planteamiento se basa en que la edad no debería convertirse en una explicación de las dificultades que surgen a la hora de aprender, sino que también entran en juego los conocimientos, estrategias y repeticiones diarias de algunas habilidades.

¿Cómo se mejora el aprendizaje?

Entre las principales recomendaciones del profesor para mejorar el aprendizaje se encuentran la progresividad y no llevar a cabo sesiones largas. Aunque, es en la constancia donde se concentra realmente el esfuerzo del momento. Otro factor importante es el conocimiento previo, ya que se utiliza para comprender y recordar información nueva. Al mismo tiempo, Calviño señala que recuperar la información, explicarla con palabras propias combinando varios ejemplos y aplicarla a situaciones reales es la mejor forma de aprender sin esfuerzo.

El factor más importante

El aprendizaje no sólo depende de factores relacionados con la memoria, ya que existen otros elementos ligados, como lo son la atención y las emociones, que influyen también en ese proceso. Por lo tanto, Rubén Calviño aclara que aprender a los 60, 70 u 80 años es posible y, además, mantener la curiosidad con la llegada de nuevos retos o estrategias favorece a ese aprendizaje que muchas personas creen que es imposible interiorizar al llegar a una edad determinada.