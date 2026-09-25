Los formadores coinciden: «Los jóvenes no lo saben pero los fontaneros están alcanzando salarios más altos que un ingeniero o un médico»

Durante años, estudiar una carrera universitaria ha sido considerada una de las vías más seguras para acceder a un trabajo cualificado y conseguir un buen salario. Sin embargo, en los últimos años el mercado laboral está poniendo en valor profesiones que tradicionalmente han quedado en un segundo plano. Fontaneros, electricistas, soldadores y otros perfiles técnicos son cada vez más difíciles de encontrar, mientras empresas y particulares continúan necesitando sus servicios. Esta escasez está provocando que algunos profesionales puedan alcanzar ingresos elevados, especialmente cuando cuentan con experiencia, una especialización concreta o trabajan por cuenta propia.

Sobre esta realidad habla un vídeo publicado por @expertiaformaciones en TikTok. a partir de lo comentado por una experta que decía conocer «a más fontaneros bajándose de un Land Rover que a desarrolladores». A continuación, un formado ha explicado por qué considera que un fontanero o un electricista puede llegar a ganar más que profesionales con estudios universitarios. Su argumento se basa principalmente en la falta de trabajadores disponibles, la elevada demanda de estos servicios y un problema que irá ganando importancia durante los próximos años: el escaso relevo generacional.

Los formadores coinciden: «Los jóvenes no lo saben pero los fontaneros están alcanzando salarios más altos»

«Mira cuántos médicos se presentan cada año a los exámenes, muchísimos. ¿Y sabes cuántos fontaneros y electricistas hay? Muy pocos», comienza explicando el formador. A partir de ahí argumenta que «Cuando hay poco de algo y todo el mundo lo necesita, el precio sube. Es así de fácil». La fontanería y la electricidad son, además, servicios que siguen siendo imprescindibles independientemente de los cambios tecnológicos que se produzcan en otros sectores.

La falta de profesionales no es únicamente una percepción. El Observatorio de las Ocupaciones del SEPE incluye a fontaneros y electricistas entre las ocupaciones en las que existen dificultades para cubrir puestos de trabajo. Construcción e industria se encuentran entre los sectores afectados por estos desajustes, relacionados tanto con la falta de candidatos como con la dificultad para encontrar trabajadores que cuenten con las competencias y experiencia que requieren las empresas.

«Empiezas cobrando 2.000 o 3.000 euros al mes»

El formador también destaca que el trabajo de estos profesionales no consiste únicamente en realizar grandes reparaciones. «Muchas veces no van a arreglar, van a verificar, comprobar la instalación o localizar el fallo y solo con eso», señala. La capacidad para diagnosticar una avería y determinar qué está ocurriendo forma parte del conocimiento técnico por el que paga el cliente, incluso cuando la intervención posterior resulta sencilla.

Es entonces cuando lanza una de las afirmaciones más llamativas del vídeo: «Para estos trabajos no necesitas carrera ni estudios previos, te formas en unos tres meses y empiezas cobrando 2.000 o 3.000 euros al mes. Y si trabajas por tu cuenta, hay gente que gana mucho más». Aunque cabría matizar ya que los ingresos dependerán de factores como la experiencia, la especialización, el convenio, la ubicación o si se trabaja como asalariado o autónomo. También conviene hacerlo en referencia a los tres meses de formación. Existen cursos que permiten adquirir competencias concretas en periodos relativamente breves, pero determinadas actividades profesionales pueden requerir formación reglada, acreditaciones o habilitaciones específicas

El problema del relevo generacional en estos oficios

La edad de los profesionales que actualmente desempeñan estos trabajos constituye otro elemento fundamental. «Y ahora lo importante: la mayoría de los que están trabajando hoy se jubilan en los próximos años. ¿Relevo? Pues muy poquito. Por eso faltan profesionales, por eso se paga bien», afirma el formador de Expertia. Si salen del mercado laboral más trabajadores de los que entran, encontrar profesionales cualificados puede resultar todavía más complicado.

El diagnóstico coincide con las tendencias detectadas por el SEPE en su análisis del mercado laboral para 2026. El organismo identifica la falta de relevo generacional y el déficit de mano de obra cualificada entre los principales retos de la construcción y señala ocupaciones como las de albañil, fontanero y electricista entre las que presentan buenas perspectivas laborales.

Los oficios tradicionales vuelven a ganar peso

Esto no significa que los fontaneros y electricistas cobren de manera generalizada más que médicos o ingenieros. Comparar profesiones completas únicamente por el salario resulta complicado porque dentro de cada una existen diferencias importantes según experiencia, especialización, jornada, responsabilidad o modalidad de trabajo. Sin embargo, lo relevante es que la escasez de determinados perfiles técnicos está mejorando sus oportunidades en un mercado que necesita profesionales y tiene dificultades para encontrarlos.

El mensaje de @expertiaformaciones apunta precisamente a ese cambio. Durante décadas, muchos jóvenes han contemplado la universidad como la opción principal para conseguir estabilidad y buenos ingresos, mientras determinados oficios perdían capacidad para atraer nuevas generaciones. Ahora la falta de trabajadores está modificando esa situación. Fontaneros y electricistas continúan prestando servicios esenciales, pero cada vez hay menos profesionales disponibles para realizarlos. Una combinación de demanda, especialización y falta de relevo que está devolviendo protagonismo a profesiones que pueden ofrecer oportunidades laborales sin necesidad de seguir necesariamente el camino universitario.