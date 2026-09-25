Ibiza ha eliminado 15.250 coches de sus carreteras este verano por las limitaciones que Mallorca y Menorca implantarán en 2027 una vez sean aprobadas.

En Ibiza ya son una realidad estas restricciones al vehículo privado y la isla ha eliminado 15.250 coches de sus carreteras este verano por las restricciones implantadas para su entrada respecto a los que circularon hace dos años.

Entre junio y agosto de 2026 desembarcaron en Ibiza 70.974 vehículos en régimen de pasaje, 15.250 menos que en el mismo período de 2024, una reducción del 17,7 %, impulsada por el Consell presidido por Vicent Marí (PP).

Paralelamente, entre abril y agosto el transporte público registró 4.958.831 viajeros, más de un millón por encima de 2025 y un incremento del 26,4%.

«Hemos reducido vehículos y las personas se siguen moviendo. Esto demuestra que ordenar los flujos no significa paralizar la actividad, sino gestionarla mejor y ofrecer alternativas», ha destacado el consejero de Territorio, Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza, Mariano Juan.

El conseller ha escenificado ante representantes de la Comisión Europea, el modelo con el que Ibiza avanza hacia una gestión del turismo basada en datos reales y en la capacidad física del territorio.

Juan ha defendido que turismo, movilidad y territorio no pueden gestionarse de forma independiente, puesto que las decisiones adoptadas en cada uno de estos ámbitos inciden sobre una misma realidad insular. Por eso, el Consejo trabaja en un sistema propio de indicadores que permita incorporar estas variables a la toma de decisiones.

«No existe una única cifra que defina la capacidad de Ibiza. Podemos haber llegado al límite en agua y tener margen en otro indicador. Necesitamos saber en cada momento cuál es la capacidad real del territorio para poder tomar decisiones», ha afirmado.

El vicepresidente ha trasladado también a la representación de la Comisión Europea la necesidad de que las futuras políticas comunitarias tengan en cuenta las particularidades de los pequeños destinos insulares, con territorio limitado, elevada intensidad turística y una fuerte dependencia económica del sector.

Ibiza como destino piloto

En este contexto, el Consell ha planteado Ibiza como posible destino turístico insular piloto de reconversión para abordar, a partir de datos y diagnósticos reales, los retos estructurales vinculados al turismo, la movilidad y el territorio. Esta línea de trabajo se plantea con el horizonte de poder presentarse en 2027 en un foro de islas en Ibiza organizado conjuntamente con la Comisión Europea.

Juan ha reclamado también una mayor coherencia entre las políticas que impulsan a las diferentes administraciones. «No puede ser que las administraciones locales y autonómicas estemos aplicando medidas para gestionar e incluso reducir determinados flujos y sus impactos sobre el territorio mientras, al mismo tiempo, desde el ámbito estatal se planifican incrementos de capacidad aeroportuaria sin conectar estas decisiones con la realidad y los límites de cada territorio», ha advertido.

El vicepresidente ha defendido que las decisiones sobre infraestructuras estratégicas también deben formar parte de esa visión conjunta del destino. «Si queremos gestionar de forma real los flujos, todas las administraciones debemos trabajar en la misma dirección», zanja el conseller Juan.