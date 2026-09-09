La limitación de la entrada de coches a Mallorca para el próximo verano sale adelante sin ningún voto en contra

La limitación de la entrada de coches a Mallorca para el próximo verano ha salido adelante en el Parlament sin ningún voto en contra, con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción de Vox, que se ha abstenido.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, que confía en que se apruebe antes de 2027 para que entre en vigor la próxima temporada, ha sido el encargado de defender la iniciativa legislativa, aprobada el pasado junio en el pleno insular. Su objetivo, ha dicho, es que la ley se apruebe definitivamente en los próximos meses y que entre en vigor antes de la próxima temporada turística.

Según Galmés, la regulación de la entrada de vehículos es la principal medida de contención aprobada esta legislatura y da respuesta a un «clamor unánime» de los ciudadanos de Mallorca.

La institución insular está trabajando en la elaboración de la ordenanza fiscal y en el nuevo estudio de carga, cuyos resultados se darán a conocer en octubre. Así, ha dicho Galmés, cuando el Parlament apruebe la ley, esta se podrá aplicar con la «máxima celeridad y eficiencia».

«Nos encontramos en un momento crucial, con cierto malestar en la calle y Mallorca no puede esperar más. Han sido demasiados años de parálisis y ahora tenemos la oportunidad de hacer historia y aprobar con la máxima rapidez y con una amplia mayoría esta ley», ha subrayado.

Igualmente, ha pedido a los grupos parlamentarios que «dejen de lado los intereses partidistas y piensen en el interés general de Mallorca y de sus ciudadanos» ya que, ha concluido, «es hora de poner en primer lugar a los residentes».

En el debate de la toma en consideración, la diputada del PP Margalida Pocoví ha defendido que la ley «no llega tarde» y ha recriminado a la izquierda que no pusiera en marcha esta regulación en las pasadas legislaturas.

Por otro lado, Vox se ha abstenido al considerar que el colapso circulatorio en las carreteras «es real y muy grave», pero que regular la entrada de vehículos «no es la solución». Según la diputada Manuela Cañadas, PP y PSOE «son los creadores de este problema y no pueden presentarse como los salvadores». A su juicio, no ha habido inversión suficiente en infraestructuras y ahora, la ley que proponen «es de discriminación» y busca «recaudar».

La izquierda no hizo nada

Los grupos de la izquierda han justificado su voto favorable a la toma en consideración al considerar que la ley es necesaria, pero han criticado que no se haya aprobado antes.

La diputada socialista Amanda Fernández ha subrayado que «Galmés ha tenido esta ley secuestrada durante gran parte de la legislatura» y que ahora «llega tarde y mal». A su entender, los plazos responden a «un cálculo electoral».

«Ni subida de ITS, ni canon de agua, ni impuesto a los rent a car ni limitación de vehículos durante toda la legislatura. Los intereses particulares pesan más que el bienestar de la ciudadanía», ha reprochado.

En esta línea, el diputado separatista de Més per Mallorca Ferran Rosa ha acusado al presidente insular de «actuar solo cuando le conviene electoralmente». «Tres años y medio esperando, sin resultados y mientras el problema se ha hecho cada vez más grande», ha criticado.

Rosa se ha mostrado convencido de que el PP «nunca ha querido» limitar la entrada de coches y, a su entender, la aprobarán en el «punto perfecto de la legislatura», en un momento «cercano a las elecciones, pero tarde para que genere cero efectos».