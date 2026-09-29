Ses Salines convierte sus calles en un gran escenario artístico con una nueva edición de ArtinSal

Ses Salines acogerá el próximo 3 de octubre, a partir de las 18.00 horas, la sexta edición de su encuentro artístico y cultural, ArtinSal 2026, una jornada que este año estará especialmente dedicada a la mujer creadora. La iniciativa busca poner en valor la presencia y participación de las mujeres en el ámbito de la creación artística y cultural, así como avanzar en la igualdad de oportunidades y la paridad dentro del sector.

Durante la jornada, las calles, plazas, edificios institucionales y espacios particulares cedidos por vecinos se convertirán en un gran espacio expositivo al aire libre. El público podrá recorrer diferentes puntos del municipio para descubrir obras y propuestas de distintas disciplinas y lenguajes creativos.

El inicio del encuentro estará acompañado por los xeremiers, a partir de las 18.00 horas. Los espacios situados en las calles Sitjar y Batle Andreu Burguera Mut, la plaza de Sant Bartomeu y la plaza Major conformarán una particular alfombra roja artística, con obras distribuidas a lo largo del recorrido.

Entre los espacios expositivos figura la Església Vella, donde se podrán contemplar obras de Salvador Llinàs, Xisco Amer, Jaime Gost Cabello, Jaime Gost Socias, Emilio Ruiz Cardona, Dolors Martí, Ricardo Sacco y Christa Elmer. En el número 8 de la calle Sitjar expondrán Talia Oberbacher, Jaume Adrover, Claudio Basabé y Christina Etschel.

El Ayuntamiento acogerá la exposición de Gabriela Seguí, ganadora del certamen de pintura de Ses Salines de este año. En la Torre de Can Bàrbara se podrán visitar las obras de Daniel Fuster y Danielle Fleury, mientras que en el número 16 de la calle Batle Andreu Burguera Mut expondrán Carmen Martin, Miguel Borras i Pol y Mercede Mulet Bonet.

La programación expositiva se completa con la presencia de Ira & Wlad en la zona de la plaza Major y de Cati Mesquida, Pep Molina y Toni Burguera en el Carreró de la Rectoria. En la iglesia, Francesc Bonet realizará además una instalación dedicada a la Inmaculada Concepción.

Uno de los actos destacados será la performance Cuerpo y Materia, de Valentina Russo, que tendrá lugar a las 19.00 horas en las escalinatas exteriores de la iglesia. La propuesta plantea una reflexión sobre el regreso a lo esencial a través de un cuerpo que emerge del útero y se funde con elementos naturales como la tierra, el agua, el barro y las ramas.

La alfombra roja artística contará asimismo con la participación de Alba Peñalver Palonés, Alberto Díaz Diego, Alexandra Dhamen von Buchholz, Andreu Bonet Roselló, Ana Sanz Durán, Anaria Marques, Anna Gombart, Anna Maciejewska, Astrid Thieme, Art Ruski Den, Ayuna Art, Carmen Baltasar Quesada, Carmen M. Samblás, Cati Mesquida, Cosme Andreu, Ernesto Rodríguez, Francisco de La Hoz, Francisco Solera Avendaño, Ileana Ostropolsky, Ira & Wlad, Irene Navarro, Iskra Katsarska, Jaume Espases, Joan Garcies Forteza, Jorge Pérez Jaume, José Aladid, Juana Martínez Ferrer, Marcelina Etchegaray, Marcelo Baruch, Marga Obrador, Mercedes Bonet Mulet, Miguel Ángel González Calvar, Nadin Dimar, Pep Aguilar, Petra Maruschek, Rafel Ferragut, Ricardo Sacco, Rosie Nguyen, Stephanie Brucks, Rafel Garcies, Vincent P. Tejos, Virginia Siquier, Antonia Vicens, Catalina Escalas, Guadalupe Milagro Martínez y Yulik Volkova.

Música, danza y actuaciones en directo

La programación combinará artes plásticas, instalaciones, performances, danza y música, con actividades simultáneas en diferentes puntos de Ses Salines.

En la plaza Major tendrá lugar uno de los momentos centrales de la jornada, con una intervención artística en directo de Llum Miranda y Daniel Reglero, que planteará un recorrido por tres etapas de la vida de la mujer: infancia, juventud y madurez.

En la zona de la Església Vella, a las 19.20 horas, la pianista Dolores García ofrecerá una actuación que dará paso al discurso de presentación y, posteriormente, a la actuación de la Banda y Coral de Ses Salines.

La zona de la iglesia mantendrá actividad entre las 18.00 y las 23.00 horas, con las actuaciones de DJ MIBA, la performance de Valentina Russo, DJ Kill Beat, Marisa Rojas y Esperanza Sureda.

Por su parte, en la plaza Major, a partir de las 18.30 horas, actuará CIA NETES, seguida de las propuestas musicales de Morgana Jazz, DJ MIBA y Madison Grup.

Con esta sexta edición, Ses Salines volverá a convertir sus calles en un gran escenario cultural, con el objetivo de acercar la creación artística a todos los públicos y reivindicar el arte como espacio de encuentro. La organización destaca además el papel de los vecinos, que han cedido espacios particulares para ampliar el recorrido expositivo por distintos puntos del municipio.

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, y la concejala de Cultura, Sebastiana Gomila Amengual, han agradecido la participación de los artistas y colaboradores, así como la colaboración de los vecinos que han puesto sus espacios a disposición del proyecto.

El Ayuntamiento también ha agradecido la colaboración del Hotel Ca’n Bonico, así como de los establecimientos vitivinícolas y empresas gastronómicas que participan en el evento y contribuyen a combinar cultura, arte, gastronomía y participación ciudadana.

La programación completa, con la relación de artistas, espacios expositivos y horarios de las actuaciones, estará disponible en un díptico que se distribuirá por diferentes puntos de Ses Salines.