Catherine Zeta-Jones eligió Guecho durante el rodaje de ‘Kill Jackie’ por su histórico club de golf: «Quería jugar en mis tiempos libres»

Catherine Zeta-Jones ha regresado a Bilbao. La actriz galesa ha aterrizado estos días en la capital vizcaína para presentar Kill Jackie, la serie que protagoniza y que se estrena este viernes 2 de octubre en España y otros países europeos. Y aunque durante el rodaje pasó buena parte de su tiempo entre cámaras, localizaciones y jornadas de trabajo, hubo algo que tuvo muy claro desde el principio: quería quedarse en Guecho. El motivo tenía poco que ver con el turismo y mucho con una de sus grandes pasiones: el golf.

Durante la presentación de la serie, Zeta-Jones ha explicado que eligió alojarse en Guecho porque allí podía practicar su deporte favorito. «No es que tuviera mucho tiempo libre, pero cuando podía, jugaba», ha contado la actriz, que durante los meses de rodaje aprovechó algunos de esos escasos momentos para acercarse al campo de La Galea, en Punta Galea.

No era una elección improvisada. Catherine Zeta-Jones fue admitida como socia temporal de la Real Sociedad de Golf de Neguri, lo que le permitió utilizar el Club de Golf de La Galea durante su estancia en Vizcaya. El campo, fundado en 1911, es uno de los más antiguos de España y cuenta con 18 hoyos junto a los acantilados de Punta Galea.

Entre cámaras y hoyos

La pasión de la actriz por este deporte es conocida y comparte afición con su marido, Michael Douglas. Durante su estancia en Euskadi no quiso renunciar a ella y, entre jornada y jornada de rodaje, se dejó ver jugando en La Galea, según cuenta El Correo. La prensa local ya había contado durante el rodaje que la actriz había conseguido la condición de socia temporal precisamente para poder practicar allí.

Incluso tuvo ocasión de coincidir con personas vinculadas al mundo del golf. Según ha contado la propia actriz durante su visita a Bilbao, en La Galea conoció a la madre de Jon Rahm, uno de sus ídolos deportivos.

Así que, aunque Guecho se convirtió durante meses en su casa por motivos estrictamente profesionales, la localidad también le ofrecía algo que para ella era importante fuera del set: tener un campo de golf prácticamente al lado.

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Bilbao, convertido en escenario de ‘Kill Jackie’

La elección de Guecho adquiere todavía más sentido al ver cuánto tiempo pasó la producción en Bizkaia. Kill Jackie se rodó durante 20 semanas en distintas localizaciones del territorio, además de Londres y Swansea, y Catherine Zeta-Jones aparece en algunos de los escenarios más reconocibles de la zona.

En los ocho episodios, la actriz aparece viviendo en un piso situado en Las Arenas, junto al Puente Colgante, mientras otras escenas llevan a su personaje hasta Bilbao y algunos de los paisajes más conocidos de Bizkaia. También aparece en el mirador de Artxanda, junto a las letras de Bilbao, y en San Juan de Gaztelugatxe, donde se encuentra con el personaje interpretado por Óscar Jaenada.

El rodaje también pasó por otros puntos de Guecho, como el entorno del Puente Vizcaya, el paseo de Las Arenas y el palacio Lezama-Leguizamón.

La serie, basada en la novela The Price You Pay, sigue a Jackie Price, una antigua traficante de cocaína que ha conseguido llevar durante años una vida de lujo hasta que su pasado regresa en forma de un grupo de asesinos conocido como los Siete Demonios. El tono mezcla thriller, humor negro y acción, con Zeta-Jones como protagonista y también productora ejecutiva.