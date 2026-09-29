Ni pitillo ni recto: Mango rescata el inconfundible estilo rock chic de los años 70 con un pantalón flare de piel que promete convertirse en una de las prendas estrella

El pantalón de piel vuelve a convertirse en una de las piezas con capacidad para transformar un armario de otoño. Mango apuesta esta temporada por el rock chic de los años 70 en una versión flare en marrón que mezcla la estética setentera de la pata ligeramente acampanada con la sofisticación de la piel de ovino. El resultado es una prenda contundente, pero fácil de integrar. Su corte entallado acompaña la silueta hasta la rodilla y después se abre de forma progresiva. El modelo, exclusivo online, tiene un precio actual de 229,99 euros.

La propuesta forma parte de la selección New Now de Mango y está confeccionada al 100% en piel de ovino. Cuenta con tiro medio, dos bolsillos laterales y dos bolsillos de ribete posteriores, además de forro interior, cierre de cremallera y gancho y detalles de costuras. La firma apuesta por prendas refinadas y tejidos de calidad para construir un armario femenino y contemporáneo. El marrón permite crear conjuntos de inspiración setentera, ecuestre o minimalista. Además, el acabado de la piel ha sido tratado para ofrecer un aspecto ligeramente envejecido y lavado, por lo que cada prenda presenta una apariencia particular.

Lo nuevo de Mango: el regreso del rock chic de los años 70

La silueta flare vuelve a ganar presencia. La temporada otoño-invierno 2026/2027 recupera referencias de décadas anteriores, desde guiños a los años 70 hasta nuevas interpretaciones de pantalones clásicos. El modelo de Mango encaja en ese contexto gracias a la abertura progresiva desde la rodilla.

Su principal atractivo está en que conserva la definición de un pantalón entallado, pero termina con una pierna más amplia. Esta proporción permite jugar con el calzado y alargar visualmente el conjunto cuando el bajo cubre parcialmente el zapato.

Este modelo de la marca tiene a la piel de ovino como protagonista. La utilización de este tejido convierte al pantalón en una pieza con una presencia distinta a la de un tejido convencional. Mango especifica que la piel es flexible y que ha recibido un tratamiento para conseguir un acabado envejecido y lavado.

Cómo combinar el pantalón con prendas sencillas

Una posibilidad fácil consiste en combinar el pantalón marrón con un jersey fino en beige, crema o blanco roto. Esta mezcla suaviza la intensidad de la piel y mantiene la atención en la silueta. Su longitud también resulta relevante: el bajo puede cubrir parte del calzado, de modo que conviene tener clara la combinación antes de decidir el largo definitivo. La cintura de tiro medio permite llevar prendas ajustadas o ligeramente amplias en la parte superior, según el efecto que se busque visualmente.

Para un resultado urbano, puede llevarse con camiseta blanca, chaqueta corta y botines. También admite camisas y prendas de punto.

Un total look de inspiración otoñal

Mango presenta el pantalón dentro de un concepto de total look, de rock chic, acompañado por una cazadora de piel del mismo tono. El resultado crea una imagen coordinada que recupera una estética retro.

Separar las dos piezas permite multiplicar las combinaciones: el pantalón puede utilizarse con prendas de otros colores, mientras que la chaqueta puede acompañar vaqueros o vestidos.

El bajo flare hace que la elección del calzado tenga especial importancia. Los botines de tacón medio son una opción natural cuando se busca que el pantalón conserve una línea alargada. También pueden utilizarse zapatos de tacón bajo o plataformas.

¿Cuánto vale el pantalón de Mango?

El precio actual del modelo es de 229,99 euros y Mango lo comercializa como artículo exclusivo online. Es decir, solo vas a poder comprar en la página web. En la página oficial de Mango aparecen las tallas 36, 38 y 40, con aviso de últimas unidades para algunas de ellas.

El precio se sitúa por encima de un pantalón convencional, algo coherente con el uso de piel auténtica. Para conservarlo, conviene seguir las indicaciones de cuidado de la firma.

Una prenda con vocación de fondo de armario

Aunque las tendencias cambien, la combinación de marrón, piel y silueta flare conecta con varios códigos que regresan temporada tras temporada. En los análisis de tendencias se incluye a los pantalones marrones y distintas referencias de inspiración retro entre las claves del otoño-invierno 2026/2027.

El pantalón de Mango puede convertirse así en una pieza protagonista para quienes buscan incorporar piel al armario sin recurrir al clásico negro. Su color, corte y acabado lavado permiten pasar de un conjunto diario a otro más sofisticado.

Además lo puedes combinar con cantidad de prendas como la cazadora de piel a juego que también tienes en la web y que tiene un precio de 249,99 euros.