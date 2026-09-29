La lección de Pau Gasol (46 años) sobre liderazgo: «Ganar no te convierte en un líder; cómo compites, cómo aprendes y cómo te muestras ante el mundo, sí»

Pau Gasol (46 años) compartió una reflexión sobre liderazgo en LinkedIn, motivado por el triunfo de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia, torneo con el que el tenista se convirtió en el hombre más joven de la historia en ganar los cuatro torneos de Grand Slam.

El extenista catalán destacó la manera en que Alcaraz gestiona sus emociones dentro y fuera de la pista, sin ocultar lo que siente en los momentos de mayor presión. Para Gasol, esa honestidad convierte al tenista murciano en un ejemplo de liderazgo, más allá de los títulos conseguidos.

¿Qué convierte a Carlos Alcaraz en un líder, según Pau Gasol?

«Ganar no es lo que convierte a Alcaraz en un líder y un referente. Cómo compite, cómo aprende y cómo se muestra ante el mundo, sí», escribió Pau Gasol en su publicación. La frase llegó después de que el propio Gasol elogiara la honestidad emocional de Alcaraz durante el torneo.

En el mismo texto, Gasol sostuvo que no tener miedo a mostrar lo que uno siente también es una forma de valentía. Reconocer la sensibilidad y la gestión emocional, escribió, vuelve a una persona más humana y, al mismo tiempo, más fuerte, una de las claves de la mentalidad y del éxito de Alcaraz dentro y fuera de la pista.

Gasol cerró su publicación con una pregunta abierta a sus seguidores, en la que les preguntó qué creían que convertía a Alcaraz en un líder. La formulación buscaba invitar al debate sobre qué cualidades definen el liderazgo deportivo, más allá del marcador final.

El recorrido deportivo de Pau Gasol

La trayectoria de Pau Gasol ilustra la misma idea que aplicó a Alcaraz. El jugador catalán fue elegido novato del año de la NBA en 2002 y ganó dos títulos consecutivos con los Lakers de Los Ángeles, en 2009 y 2010.

Su carrera se extendió durante 18 temporadas en la NBA, repartidas entre los Memphis Grizzlies, los Lakers, los Chicago Bulls, los San Antonio Spurs y los Milwaukee Bucks, donde la cerró en 2019. Fue convocado seis veces al All-Star.

Con la selección española disputó cinco Juegos Olímpicos consecutivos y fue elegido mejor jugador del Mundial de 2006, torneo en el que España se proclamó campeona. Esos logros se apoyan en casi dos décadas de continuidad en el más alto nivel, la misma constancia que Gasol destaca como parte del liderazgo.

¿Quién es Pau Gasol?

Pau Gasol nació el 6 de julio de 1980 y es uno de los mejores baloncestistas españoles de la historia. Con 2,16 metros de altura, jugó siempre en las posiciones de ala-pívot y pívot a lo largo de toda su carrera. Esta se prolongó 22 temporadas, cuatro de ellas en la Liga ACB y 18 en la NBA.

El Salón de la Fama del Baloncesto Naismith lo incluyó como jugador en 2023, y la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) sumó su nombre a su propio salón de la fama en la clase de 2025. Ambos reconocimientos distinguen su paso por el baloncesto profesional y por la selección española.

Pau Gasol cerró su carrera como el máximo anotador histórico del EuroBasket, el torneo continental que ganó tres veces con la selección española, en 2009, 2011 y 2015.