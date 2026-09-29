¿Cuándo llegará el frío a España? Esta es la fecha aproximada en la que tendremos que empezar a poner la calefacción

El verano parece haberse resistido a desaparecer este año, pero el descenso de las temperaturas ya empieza a hacerse notar en algunas zonas de España. La gran pregunta ahora es cuándo llegará el frío de verdad y en qué momento será necesario encender la calefacción en casa. La previsión de la AEMET apunta a un otoño más cálido de lo habitual, aunque habrá episodios de lluvia y bajadas de temperaturas que marcarán el inicio de la temporada de calefacción.

El frío todavía tendrá que esperar

La previsión estacional de la AEMET señala que existe alrededor de un 70% de probabilidad de que el periodo entre octubre y diciembre sea más cálido de lo normal en buena parte de España, frente a solo un 10% de posibilidades de que resulte más frío. Esto no significa que no vaya a haber jornadas frías, sino que la media del trimestre tendería a situarse por encima de los valores habituales.

De hecho, la predicción de la AEMET para las primeras semanas de octubre mantiene una señal predominantemente cálida. Entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre se esperan temperaturas superiores a las habituales en buena parte del país, mientras que para la semana siguiente se prevén valores más próximos a la media. Por ahora no aparece una señal clara que permita hablar de una llegada generalizada del frío invernal.

¿Cuándo tendremos que encender la calefacción?

No existe una fecha concreta que marque el comienzo de la temporada de calefacción en España. En las comunidades con sistemas centralizados, el periodo de funcionamiento depende del acuerdo de los vecinos, mientras que en las viviendas con calefacción individual cada casa decide cuándo necesita utilizarla. Además, la necesidad aparece antes en las zonas de mayor altitud y más frías que en las áreas mediterráneas.

Como referencia, una guía técnica del Ministerio señala que en las zonas más frías la necesidad de calefacción suele comenzar a sentirse hacia finales de octubre, mientras que en las zonas de clima más suave puede retrasarse hasta finales de noviembre. No obstante, estas fechas son orientativas y las condiciones concretas de cada vivienda pueden cambiar mucho la sensación térmica.

La previsión estacional habla de probabilidades y medias, no de lo que ocurrirá cada día. Por eso, un otoño más cálido de lo normal puede incluir varias entradas de aire frío, heladas en zonas del interior o noches especialmente bajas. La predicción a corto plazo será la herramienta adecuada para saber cuándo llegará cada episodio.

Después de un verano de récord, la AEMET ha confirmado que 2026 ha tenido el verano más cálido de España desde, al menos, 1869, según la reconstrucción climática disponible. Ahora la transición hacia el otoño será progresiva y, por el momento, todo apunta a que habrá que esperar para encender la calefacción de forma generalizada.