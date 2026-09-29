Limpiar la casa no sólo significa dejar las superficies sin un mota de polvo o de grasa. Un buen olor que además permanezca horas puede darnos esa sensación de que realmente todo está limpio y para ello, siempre se aconseja lavar con frecuencia cortinas, fundas o ropa de cama. Sin embargo, todos estos textiles terminan absorbiendo los olores propios del día a día.

Por suerte existen remedios para que el buen olor en casa se alargue un poco e incluso todo el día, y uno de los mejores lo hja desvelado la creadora de contenido y experta en limpieza Rocío Verdugo. El truco en cuestión consiste en una mezcla casera que sirve para perfumar los textiles de casa sin tener que lavarlos cada vez. La preparación lleva únicamente tres productos y las cantidades son fáciles de recordar: 200 mililitros de agua, otros 200 de alcohol de limpieza y 100 mililitros de suavizante. Verdugo lo utiliza sobre todo en el sofá y la cama y deja la elección del suavizante al gusto de cada persona, ya que será este producto el que determine en buena medida cómo olerán después los tejidos.

Experta en limpieza: «Si quieres que tu casa huela siempre bien mezcla 200 ml de agua, 200 ml de alcohol de limpieza y 100 ml de suavizante»

«Si quieres que cada vez que entre alguien a tu casa te diga que qué bien huele, que qué has echado, tienes que hacer esta mezcla», explica la experta en uno de sus vídeos. Para prepararla no hace falta seguir un procedimiento complicado. Se ponen los tres ingredientes en un recipiente con pulverizador y se mezclan antes de utilizarlos. Las proporciones que indica son 200 mililitros de agua, 200 mililitros de alcohol de limpieza y 100 mililitros del suavizante elegido.

Verdugo cuenta que para el alcohol tiene su producto favorito, aunque no es imprescindible utilizar una marca concreta. Con el suavizante ocurre justo lo contrario: recomienda escogerlo pensando en el olor que se quiere dejar en casa. Hay fragancias más intensas, frescas o florales, de modo que la misma preparación puede cambiar bastante dependiendo del producto utilizado. Una vez lista, la mezcla se pulveriza sobre los textiles. No se trata de empapar el sofá o la ropa de cama, sino de repartir el producto sobre la superficie y dejar que se seque.

El sofá y la cama, los lugares donde más la utiliza

Verdugo emplea este preparado especialmente en el sofá y la cama, dos lugares donde se concentran muchos de los tejidos que hay en una vivienda y que no siempre se pueden meter directamente en la lavadora. El objetivo es dejar sobre ellos el aroma del suavizante. «Aparte de dejar buen olor, gracias al alcohol de limpieza desinfecta y se seca mucho antes», asegura la creadora. La referencia a la desinfección corresponde, por tanto, a su propia explicación del truco.

Lo que sí caracteriza al alcohol es su rápida evaporación. Por eso aparece también en productos comerciales destinados a tejidos, aunque estos cuentan con formulaciones y concentraciones específicas. En esta mezcla casera su presencia ayuda a que la humedad desaparezca antes después de pulverizar el producto. Este tipo de preparación tampoco sustituye al lavado. Si un sofá, unas cortinas o la ropa de cama necesitan una limpieza a fondo, perfumarlos no elimina la suciedad acumulada. El truco está pensado más bien para mantener un aroma agradable entre una limpieza y la siguiente.

Cuidado antes de utilizar la mezcla sobre cualquier tejido

Que la preparación tenga solamente tres ingredientes habituales en casa no significa que pueda aplicarse sin comprobar antes el material. El suavizante está diseñado originalmente para utilizarse durante el lavado y algunos tejidos pueden reaccionar de manera diferente cuando se pulveriza directamente sobre ellos. Lo más prudente es probar primero una pequeña cantidad en una zona que no quede a la vista. Si después de secarse no aparecen manchas, cambios de color o alteraciones en el acabado, se podrá comprobar mejor si ese tejido admite la mezcla.

También conviene consultar las instrucciones del fabricante del sofá, colchón o textil antes de aplicar productos que no estén específicamente recomendados. Materiales delicados o con determinados tratamientos pueden requerir cuidados diferentes. Hay otra precaución importante por la presencia del alcohol. La mezcla debe mantenerse lejos de llamas, velas, cigarrillos y fuentes de calor mientras se utiliza y hasta que el tejido se haya secado. El recipiente debe guardarse cerrado, correctamente identificado y fuera del alcance de los niños.

El suavizante permite elegir el olor

Una de las ventajas que encuentra Verdugo en su receta es precisamente que no obliga a utilizar siempre la misma fragancia. Los 100 mililitros de suavizante pueden ser del producto que se use habitualmente para la ropa o de otro elegido expresamente por su perfume. Esto permite cambiar el resultado sin modificar las cantidades de agua y alcohol. Quien prefiera un olor suave puede escoger una fragancia menos intensa, mientras que quien busque que se note más al entrar en una habitación puede optar por otra diferente.

El truco de Rocío Verdugo es, en definitiva, una forma de perfumar determinados textiles entre lavados. Sofá y cama son sus dos usos habituales y la preparación apenas requiere unos minutos. Eso sí, antes de extenderla por cualquier superficie, merece la pena comprobar que el tejido admite los productos utilizados y hacer una primera prueba en una zona poco visible.