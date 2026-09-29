Cielo muy nuboso y chubascos tormentosos marcan la jornada del 29 de septiembre de 2026 en toda la provincia de Barcelona, con riesgo de fuertes o muy fuertes precipitaciones, especialmente en el litoral y prelitoral. Las temperaturas experimentan un ligero descenso y el viento se moderará a partir de la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 29 de septiembre

Barcelona: lluvias intensas y ambiente pesado durante el día

El tiempo en Barcelona esta jornada se presentará sombrío, con un cielo que claramente se despereza lento, preparado para acoger intensas lluvias a lo largo de todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 28 grados, pero la sensación térmica podría elevarse hasta los 26, lo que sugiere un ambiente pesado y cargado, especialmente durante la tarde. El viento, soplando predominantemente del norte a una velocidad suave de 15 km/h, añadirá un toque de frescura a la atmósfera.

A medida que el sol asome por el horizonte a las 07:46, la tibieza de la mañana se verá gradualmente reemplazada por la inminente llegada de chubascos. Ya por la tarde, las lluvias continuarán con fuerza, haciéndonos pensar en un abrigo accesible. Con el sol ocultándose a las 19:36, el día nos dejará una sensación de humedad persistente, empujando a muchos a buscar refugio en los acogedores rincones de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes oscuras y lluvias intensas

Las nubes se arremolinan en el cielo de L’Hospitalet de Llobregat, marcando una jornada de inestabilidad. Con una mañana que despierta entre la bruma y el viento suave, la temperatura oscila en torno a los 20 grados, pero pronto la situación cambiará drásticamente. A medida que avanza el día, se anticipan intensas lluvias y un notable descenso térmico.

La tarde traerá consigo un contraste importante, con cielos más oscuros y temperaturas que alcanzarán un máximo de 26 grados, pero la sensación térmica se verá afectada por un viento que puede superar los 30 km/h y una humedad que ronda el 95%. No olvide llevar paraguas y abrigo, ya que la tarde-noche promete ser especialmente incómoda.

Ambiente muy húmedo y lluvioso en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo cubierto y una temperatura que comienza en torno a los 21 grados. La humedad es alta, alcanzando el 90%, por lo que el ambiente se siente particularmente pesado. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se mantiene en el 100%, lo que sugiere un inicio de jornada muy húmedo y chubascos constantes hasta el mediodía. El viento sopla del norte a una velocidad moderada de unos 15 km/h.

Ya por la tarde y en la noche, las condiciones no mejoran, con una nueva probabilidad de lluvia del 100% y una temperatura máxima que alcanzará los 26 grados. Con las primeras horas de luz desde las 07:45 hasta las 19:36, será un día largo, aunque nostálgico y fresco, con la sensación térmica que podría hacer sentir más calor del que realmente hay. Así que, si sales, no olvides el paraguas.

Cielos nublados y lluvias persistentes en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo inestable, con cielos mayormente nublados y algunas lluvias persistentes a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 27 grados y el viento será ligero, lo que aportará un toque fresco a la atmósfera.

Un día ideal para disfrutar de un paseo bajo las nubes, con la oportunidad de refrescarse si la lluvia lo permite. Es un buen momento para realizar actividades cotidianas, dejando que el sonido del agua acompañe la rutina.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET