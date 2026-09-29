Ricardo Darín conoce bien San Sebastián. El actor argentino lleva años acudiendo a su festival, ha presentado películas, recibido premios y, según cuenta él mismo, también ha hecho amigos en la ciudad. En 2017 se llevó el Premio Donostia y este año ha vuelto acompañado por Hernán Goldfrid para presentar Lo dejamos acá, su nuevo trabajo juntos después de Tesis sobre un homicidio.

De San Sebastián habla con cariño, aunque hay un detalle que tampoco se le ha escapado: los precios. «Es una ciudad que cada vez está más cara, a lo mejor porque cada vez está más linda. Siempre es muy grato volver», ha contado en una entrevista publicada por Fotogramas. Darín entiende, además, que haya tanta gente interesada en vivir allí. Para él sigue siendo «un lugar maravilloso».

Ricardo Darín, actor, sobre San Sebastián: «Es una ciudad que cada vez está más cara, a lo mejor porque cada vez está más linda»

Darín no necesitó pensárselo demasiado cuando Fotogramas le preguntó qué supone regresar al Festival de San Sebastián. «Es llegar a un lugar que yo siento como mi segunda casa», respondió. No se refería únicamente al certamen. Durante todos estos años también ha establecido una relación cercana con la propia ciudad y con algunas de las personas que ha conocido en sus visitas.

«Siempre he sido tratado con muchísima amabilidad y familiaridad, no solo por los integrantes del equipo del festival, sino también por mucha gente de la ciudad. He hecho amigos aquí», explicó. Después habló de los precios y dejó la frase que resume bien la mezcla de admiración y sorpresa que le provoca actualmente San Sebastián: «Es una ciudad que cada vez está más cara, a lo mejor porque cada vez está más linda». Sus palabras sin embargo, no son una crítica sino que comprende a aquellos que se plantean vivir en ella: «Siempre es muy grato volver y recorrer sus calles. Sé que mucha gente quiere venir a vivir aquí, lo cual entiendo perfectamente, porque es un lugar maravilloso».

El precio de la vivienda en San Sebastián

Lo de que San Sebastián está cara no es únicamente una percepción del actor argentino. Basta mirar el mercado inmobiliario. La capital guipuzcoana lleva tiempo instalada entre las ciudades españolas con los precios más altos de la vivienda y comprar un piso allí puede resultar más caro que hacerlo en Madrid o Barcelona. En agosto de 2026, el precio de oferta rondaba los 6.680 euros por metro cuadrado según datos de Idealista. Esto significa que una vivienda de 80 metros cuadrados se movería, tomando ese valor únicamente como referencia, por encima del medio millón de euros.

San Sebastián tiene además una particularidad evidente cuando se mira el mapa. El mar y la montaña dejan un espacio limitado para su crecimiento y la vivienda disponible no siempre alcanza para responder a la demanda. También hay compradores interesados en una segunda residencia y personas que, como comentaba el propio Darín, querrían instalarse en la ciudad. Así que lo que dice el actor argentino tiene bastante de realidad. San Sebastián le parece cada vez más bonita, pero disfrutarla como residente puede salir caro.

Darín y una larga historia con el Festival de San Sebastián

Esta visita tampoco es una más para Darín. La edición de 2026 supone la despedida de José Luis Rebordinos al frente del Festival de San Sebastián, algo que el actor mencionó durante su conversación con Fotogramas. «Es un año muy especial porque es el último baile de José Luis Rebordinos», señaló. Su regreso coincide con la presentación de Lo dejamos acá, dirigida por Hernán Goldfrid. La película llegará a Netflix el 16 de octubre y tiene a Darín en el papel de Ulises Verón, un psicoanalista que se aleja bastante de la ortodoxia de su profesión.

Todo empieza a complicarse con la llegada a su consulta de un escritor bloqueado, interpretado por Diego Peretti que hace que termine cruzando algunos límites profesionales. La película también permitió que durante la entrevista apareciera el asunto de la salud mental. Darín defendió la importancia de estar pendientes de las personas cercanas cuando muestran señales preocupantes. «Hay que intentar contener, acercarse, abrazar y preguntar si hace falta ayuda», señaló.

Darín y Goldfrid ya se conocían profesionalmente. Trabajaron juntos en Tesis sobre un homicidio y, años después, el director volvió a contar con él para este proyecto. El propio actor reconoce que el reencuentro ha sido incluso mejor que aquella primera experiencia y destaca la relación que ambos han mantenido durante el rodaje. España, por otra parte, aparece cada vez más en su agenda. Darín ha estado representando Escenas de la vida conyugal en Madrid y durante la entrevista reconoció que viene con mayor frecuencia. También reveló que tiene un proyecto de envergadura para hacer en España, aunque todavía está pendiente de encontrar el impulso necesario para ponerse en marcha.