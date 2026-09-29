Cielos nublados y lluvias débiles en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos parcialmente nublados dominarán hoy, 29 de septiembre de 2026, en buena parte de Andalucía, junto a la posibilidad de algunas lluvias débiles ocasionales en la mitad oriental de la comunidad. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin apenas cambios en la vertiente mediterránea, mientras que en la vertiente atlántica se espera un ligero descenso. Los vientos serán flojos y variables, predominando del sur y este por la mañana y girando a oeste por la tarde, con un levante moderado en el Estrecho.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 29 de septiembre

Soleado con posibilidad de chubascos al anochecer en Sevilla

El cielo se despereza lento sobre Sevilla, prometiendo un día mayormente soleado con ligeras nubes viajando suavemente. Esta jornada de temperaturas agradables, que oscilarán entre los 18 y 32 grados, ofrece un suave soplo de viento, apenas perceptible, que mantendrá el ambiente fresco, aunque con una sensación térmica que podría hacer pensar en el calor del verano. Durante la mañana, el termómetro alcanzará 18 grados y aunque no se esperan precipitaciones, hay margen para algunos chaparrones más adelante, especialmente en la tarde-noche.

A medida que avanza el día, el sol se convertirá en protagonista, iluminando un cielo despejado y azul, con un trasfondo de humedad que podría hacer que el aire se sienta algo cargado en los momentos más cálidos. Después del mediodía, la temperatura subirá, acariciando los 32 grados y el sol nos regalará cerca de 12 horas de luz, hasta que se oculte tras el horizonte a las 20:10. Aunque las brisas serán suaves, es posible que algunos se froten los brazos si optan por salir durante la tarde; con un leve riesgo de chubascos al caer la noche, quizás sea un buen plan llevar un paraguas como invitado, aunque no esté asegurado que lo necesitemos.

CÃ³rdoba: cielo nublado y posibilidad de lluvia

La mañana en Córdoba despierta con un aire incierto, donde las nubes se amontonan en el cielo, creando un ambiente sombrío. A medida que avanza el día, el viento, que sopla del sur con ráfagas que alcanzan los 6 km/h, comienza a hacerse notar. Las temperaturas oscilan entre 15 °C por la mañana y un máximo que alcanzará los 33 °C, envolviendo la ciudad en un ligero calor.

Sin embargo, a medida que el día transcurre, las condiciones cambian drásticamente. La probabilidad de lluvia aumenta a un 5% en la tarde-noche y el cielo se nublará aún más, aunque sin esperarse tormentas intensas. La sensación térmica podría llegar también a ser agobiante con un 95% de humedad máxima. Es importante no olvidar llevar un paraguas, por si acaso y disfrutar de la jornada con precaución.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 28 grados, proporcionando una sensación agradable a lo largo del día, con un ligero viento que podría dar un respiro, aunque sin causar molestias.

Este es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el entorno local o simplemente relajándose en una terraza. Con un ambiente tranquilo, será fácil encontrar momentos para apreciar el buen tiempo y desconectar de la rutina.

Ambiente cálido con nubes pasajeras en CÃ¡diz

A medida que amanece en Cádiz, la jornada se presenta con temperaturas agradables, oscilando entre los 20 y 27 grados. El cielo lucirá parcialmente nublado y a pesar de que la probabilidad de lluvia es de un 25% en la tarde-noche, no se espera precipitación por la mañana. El viento soplará del SO a una velocidad media de 15 km/h, con algunas ráfagas que alcanzarán los 30 km/h, por lo que se recomienda estar atento.

Durante la tarde, el ambiente será un poco más cálido, con una sensación térmica que podría llegar a los 30 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta pesado. Con un total de más de 12 horas de luz, el día se extenderá hasta la puesta del sol a las 20:11, brindando la oportunidad de disfrutar del tiempo en la ciudad.

JaÃ©n: nubes densas y riesgo de lluvia

La mañana en Jaén se presenta con un cielo nublado y temperaturas suaves que rondan los 18 grados, creando un ambiente fresco y algo brumoso. A medida que avance el día, las nubes se volverán más densas y la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando su pico en la tarde-noche, donde la temperatura máxima será de 30 grados. Es recomendable llevar un paraguas si planeas salir y optar por ropa ligera pero con alguna prenda de abrigo, ya que la noche traerá temperaturas más frescas.

Cielos despejados y calor agradable en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo mayormente despejado, donde la fresca brisa del sureste acompaña temperaturas mínimas de 19°C. A medida que avance la mañana, el mercurio se elevará, alcanzando los 28°C en la tarde, aunque la humedad relativa puede hacer que se sienta un poco más cálido, con sensaciones térmicas que rozarán los 30°C.

A lo largo del día, se prevé una leve probabilidad de lluvia en la mañana, pero la tarde promete ser tranquila con cielos despejados y sin precipitaciones. Se recomienda disfrutar del buen tiempo, aunque se aconseja mantenerse hidratado debido a la alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

Granada: cielo nublado con posiblidad de lluvia

Las primeras horas de la jornada en Granada se presentan con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 14 grados. La humedad será notable, dándonos una sensación térmica un poco más baja. A medida que avance el día, el tiempo se tornará variable con la posibilidad de algunas lluvias dispersas, especialmente al mediodía y, aunque las probabilidades disminuyen por la tarde, no se puede descartar. Se sugiere llevar un paraguas y optar por ropa ligera para disfrutar del sol y el aire fresco que acompañarán la tarde.

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado y temperaturas frescas en Almería, con un mínimo de 21°C, que irán ascendiendo hasta alcanzar los 29°C en la tarde. Con vientos del este soplando a 15 km/h, la mañana se presenta tranquila, aunque se anticipan ráfagas de hasta 6 km/h que aportarán algo de dinamismo al ambiente.

A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia se mantiene baja, con solo un 20% hasta el mediodía y nulas posibilidades por la tarde-noche. Se recomienda disfrutar del sol, que saldrá a las 08:03 y se ocultará a las 19:56, aprovechando un contraste de temperaturas que permite disfrutar de un agradable día al aire libre.