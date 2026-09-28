Feijóo retrata al Gobierno: «Se han pasado ocho años más pendientes de la casa de Jésica que de la de Maricarmen»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este lunes duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, cercado por la corrupción, por «pasar 8 años más pendientes de la casa de Jésica que de la casa de Maricarmen», ha señalado en alusión a la ex novia del ex ministro José Luis Ábalos (hoy en prisión), por un lado, y a la ciudadana de Madrid desahuciada la semana pasada, por otro.

«Han tenido 8 años y han fracasado, han tenido su oportunidad y la han dilapidado; ahora pido la mía para arreglarlo», ha afirmado Feijóo, que se ha referido así a las concentraciones y acampadas de la extrema izquierda en las últimas horas contra el desahucio de Maricarmen y la respuesta del Gobierno: «El malestar es tan transversal que se automanifiestan; a izquierda y a derecha, esta etapa está sentenciada. Porque ni en lo más grave ni en lo más cotidiano cuenta con un Gobierno a la altura», ha aseverado.

De este modo, Feijóo ha acusado a Sánchez de pretender ahora resolver el problema de la vivienda en cinco minutos cuando lleva 8 años errando, «ahogando la oferta, castigando al propietario, protegiendo al okupa, convirtiendo al promotor en una especie de delincuente, cayendo el poder adquisitivo de todos los inquilinos, subiendo impuestos y extendiendo el problema por toda España».

«Los que ahora quieren agitar las calles, son los mismos que han exprimido a los trabajadores, que han triturado a la clase media; son los mismos que han fracasado en todo porque estaban trincando lo más grande», ha enfatizado el jefe de la oposición en la Junta Directiva Nacional del partido, máximo órgano entre congresos, celebrada en Génova.

Para contrarrestar la inacción del Gobierno, Feijóo ha apostado por aprobar una revolución fiscal para que los jóvenes paguen un 60% menos de impuestos si quieren acceder a una vivienda. También han abogado por rebajar el IVA y el Impuesto de Transmisiones del 10% al 4%. No obstante, ha incidido que «nada va a resolverse hasta que se construya el millón de viviendas que hacen falta en España».

Asimismo, en este foro, el líder del PP ha anunciado la creación de una comisión de investigación en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, sobre la negligencia del Ejecutivo en la invasión de Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio.

«España tiene derecho a conocer la verdad», ha subrayado Feijóo en dicha Junta Directiva Nacional, que ha arrancado con un largo aplauso al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha sido elogiado por su «trabajo» y por su «ejemplo» y que ha ocupado un puesto presidencial en la reunión junto a su homólogo de Melilla, Juan José Imbroda.

«Pretenden que dejemos de hablar de Ceuta dos meses después, no lo haremos», ha criticado Feijóo al Gobierno de Pedro Sánchez, al tiempo que ha asegurado a los presidentes de las dos ciudades autónomas que «la mayoría de los españoles no os va a abandonar nunca, ni a Ceuta ni a Melilla, ni a Melilla ni a Ceuta», ha apostillado.

Marruecos

En este contexto, Feijóo ha remarcado que «el Gobierno no actuó y se tiene que saber», y ha denunciado que el Ejecutivo se niegue a dar explicaciones en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

«Si hay acuerdos inconfesables, si Marruecos colabora o no, se tiene que saber. ¿O es que llevan dos meses hablando para que todo siga exactamente igual?», ha planteado Feijóo.

Además, ha reiterado al inquilino socialista de La Moncloa la pregunta que le formuló en el Congreso: «¿Sánchez ha hablado con el Rey de Marruecos?, ¿sí o no? Si no lo ha hecho, que explique por qué. Y si lo ha hecho, explíquenos qué le ha dicho. No cabe en ninguna cabeza que se den más explicaciones en Harvard que en las Cortes Generales del Estado. No puede ser», ha remachado.

De cara al próximo ciclo electoral, Feijóo ha acabado su intervención diciendo a la izquierda y sus socios que «se ahorren el esfuerzo de abanderar ninguna causa perdida, que se ahorren la propaganda, y que no se atrevan a agitar el miedo, porque nada da más miedo que cuatro años más de este Gobierno».

«¿Qué están diciendo ahora? ‘Cuidado, que viene el PP’. Pues sí: que tengan cuidado, porque viene el PP. Y lo digo porque todo lo que han hecho se va a saber, todo se va a limpiar y todo va a tener consecuencias. No me va a temblar el pulso porque tengo la determinación de darle a España el cambio que necesita», ha asegurado.

Es la única razón por la que vine y por la que sigo aquí. Después de más de tres décadas ejerciendo, yo no necesito aclarar que no tengo amo. A estas alturas de mi vida sólo me mueve una cosa: servir a mi país. Y eso haré. Nada más y nada menos», ha sentenciado.