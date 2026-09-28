La cruda de realidad de Vozinha: del estrellato en el Mundial a perder su «paz y tranquilidad»

La irrupción de Vozinha en el Mundial 2026 fue una de esas historias virales capaces de convertir a un futbolista desconocido en un fenómeno internacional en cuestión de días. El guardameta de Cabo Verde, a sus 40 años, se convirtió en uno de los grandes protagonistas del torneo gracias a su espectacular actuación contra España, y ahora ha reconocido que aquel salto al estrellato tuvo un precio que no esperaba. La fama, lejos de ser únicamente algo positivo, le ha hecho perder algo que para él tenía un valor enorme, su privacidad y su tranquilidad.

Vozinha ha explicado en una entrevista con The Observer cómo ha cambiado su vida desde aquel Mundial. «He perdido mi paz y mi tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes», confiesa el portero, que antes del torneo tenía una vida mucho más discreta. Ahora, cualquier salida a comer puede convertirse en una situación incómoda. «Salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o me pide un autógrafo. O, peor, alguien me está grabando», cuenta. Y para el guardameta ese es precisamente uno de los aspectos más difíciles de gestionar de su nueva vida.

Su explosión mediática se produjo después del estreno de Cabo Verde contra España. El conjunto africano consiguió empatar contra la que acabaría proclamándose campeona del mundo y Vozinha tuvo una actuación extraordinaria, con siete paradas que evitaron la derrota. Aquella noche cambió por completo su dimensión pública. Antes del partido tenía alrededor de 56.000 seguidores en Instagram y al terminar ya había superado el millón. El propio guardameta contó que ni siquiera entendía lo que estaba pasando.

La explosión de Vozinha

Lo más llamativo de lo que dice es que, si pudiera elegir, Vozinha no se quedaría con esta nueva vida. «Si me ofrecieran la vida que tengo hoy o la vida que tenía antes, elegiría la que tenía antes», asegura. Unas declaraciones especialmente significativas teniendo en cuenta todo lo que consiguió durante el Mundial. Cabo Verde alcanzó por primera vez los octavos de final en su debut mundialista y el veterano portero fue uno de los responsables de esa hazaña.

Después del Mundial también llegó el reconocimiento individual. Vozinha fue incluido en el once ideal del torneo y recibió una nominación al Trofeo Yashin, algo que él mismo reconoció que jamás había imaginado. «Nunca imaginé que pudiera pasar», admitió. Su vida profesional también dio un giro después de aquella actuación. Tras finalizar su etapa en el Chaves portugués, Vozinha recibió interés de distintos clubes y terminó fichando por Colo Colo, una de las grandes instituciones del fútbol chileno. «Fue el club que mostró mayor interés», explicó, después de reconocer que hubo algún contacto con Arabia Saudí, aunque sin llegar a concretarse.

Ahora afronta una nueva etapa mientras intenta acostumbrarse a una popularidad que nunca buscó. Vozinha pasó de ser un veterano portero que disfrutaba de una vida tranquila a convertirse en una figura reconocida en cualquier lugar. Y después de haber alcanzado la gloria mundialista admite que echa de menos algo tan sencillo como poder salir a comer sin que nadie le pida una fotografía.