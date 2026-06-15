Vozinha, el portero de 40 años y 50.000€ de valor que amargó a España con un histórico debut de Cabo Verde

Vozinha, portero de Cabo Verde, hizo el partido de su vida dejando su portería a cero ante España y sacándole un punto histórico a la selección española en su debut en el Mundial 2026. Con 40 años y solamente un valor de mercado de 50.000 euros, el guardameta caboverdiano se hizo gigante para amargar a los de Luis de la Fuente.

España no empezó nada bien su andadura en este Mundial y uno de los grandes culpables fue Vozinha, portero de Cabo Verde. El guardameta de 40 años realizó siete paradas durante todo el encuentro y desesperó a jugadores como Pedri, Ferran Torres o Mikel Oyarzabal. Hizo una actuación legendaria en una cita de esta relevancia.

Vozinha terminó el partido llorando sobre el césped mientras sus compañeros le felicitaban por su gran partido. El mejor de toda su carrera deportiva. Ante la actual campeona de Europa, el portero caboverdiano logró dejar su portería a cero. Una actuación que entra de lleno en la historia de los Mundiales.

Vozinha hace historia ante España

40 años tiene el gran protagonista del punto obtenido por Cabo Verde ante España. Pero lo más sorprendente es su valor de mercado, solamente de 50.000 euros. Y es que Vozinha ha jugado esta temporada en el Chaves, de la segunda división portuguesa. Aunque el próximo 30 de junio finaliza su contrato con el club luso.

Cerca de su retirada como jugador profesional, Vozinha jugó el partido más importante de toda su carrera deportiva ante España y en un Mundial. Un debut histórico en el que sacó su mejor versión. Con sus siete paradas puso el cerrojo a la portería caboverdiana y fue el gran artífice, junto a sus compañeros, del punto obtenido ante la selección española. Ahora, su gran objetivo es repetir esta mítica actuación ante Arabia Saudí y Uruguay en los dos partidos que le restan a Cabo Verde en la fase de grupos de este Mundial.