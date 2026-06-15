Bubista, el jugador del Badajoz que llevó a Cabo Verde al Mundial 2026

Pedro Leitao Brito, más conocido como Bubista, es el actual seleccionador de Cabo Verde que ha llevado a esta humilde selección al Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y que este lunes 15 de junio se mide a España en su debut en el torneo. Una hazaña increíble y de mucho mérito, para un técnico que como futbolista jugó en el Badajoz durante un breve período de tiempo.

Bubista nació en Boa Vista, tiene 55 años y este lunes debuta con Cabo Verde contra la selección española en un Mundial. Una hazaña con un conjunto muy humilde. Un héroe nacional después de ser el capitán que ha llevado a este equipo hasta esta cita mundialista.

Pero la gran curiosidad sobre Bubista es que, como jugador, jugó en España. Concretamente en Extremadura y más concretamente en el Badajoz. Era mediocentro y llegó a tierras extremeñas en el año 1995.

Bubista y su breve paso por el Badajoz

El Badajoz peleaba por el ascenso a Primera División en aquella temporada 95/96. Buscaron un centrocampista defensivo en el mercado de invierno y encontraron a Bubista, que se incorporó al equipo extremeño en el mes de diciembre. Tenía solamente 25 años, venía de jugar en la Primera División de Cabo Verde y era un jugador totalmente desconocido.

Aunque la realidad es que su paso por el Badajoz fue testimonial. Solamente jugó dos partidos, 90 minutos ante el Getafe y media hora más contra el Osasuna. «Vengo con muchas ganas de demostrar que puedo quedarme», declaró en aquella época Bubista antes de pasar la última prueba para convertirse en futbolista del equipo pacense.

Muy pocos aficionados del Badajoz de aquella época recordarán el paso de Bubista por el fútbol español. Demasiado testimonial. Ahora debuta en un Mundial ante España y esta anécdota es más especial de lo que pensaba.