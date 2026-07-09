Así es Ainhoa Pérez, la reportera de moda de DAZN en el Mundial y novia de un futbolista de La Liga

Ainhoa Pérez de Lema es desde hace unos años una de las caras más reconocibles de DAZN y del periodismo deportivo en España. Con su frescura, simpatía y profesionalidad, esta joven periodista madrileña ha sabido ganarse tanto a la audiencia como a los propios protagonistas del deporte. Sus entrevistas a pie de campo, su naturalidad en los directos y el alcance de sus vídeos en redes sociales justifican que sea una de las grandes apuestas de la plataforma para los grandes de eventos, como es el caso del Mundial, competición que lleva cubriendo desde su inicio al otro lado del charco.

La joven comunicadora es una auténtica sensación allá donde va, y hace unos días fue protagonista de uno de los vídeos más virales de lo que llevamos de Mundial. Y es que Andrea tuvo el privilegio de entrevistar a Bizarrap tras entregar a Messi el trofeo a MVP del partido contra Egipto, una charla que ha dado mucho que hablar por lo que dijo el productor.

«Me avisaron ayer de que tenía que darle el premio. Sea quién sea el jugador del partido… Obviamente que dije que sí, me gusta demasiado el fútbol. Generalmente prefiero no hacer estas cosas, pero tenía la esperanza de que íbamos a terminar ganando y fue así», comentó refiriéndose a esa entrega de un galardón que deciden los aficionados durante el propio partido.

Ainhoa Pérez, apuesta de DAZN

Ainhoa estudió Periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria y después completó un máster en la Universidad Europea, especializándose en comunicación deportiva. Desde muy joven tenía claro que quería contar historias relacionadas con el deporte y, a juzgar por su trayectoria, lo está logrando con nota. Comenzó como becaria en Telemadrid, pasó por Movistar+ y desde 2022 forma parte del equipo de DAZN.

En la pequeña pantalla, Ainhoa Pérez de Lema destaca por su cercanía y su habilidad para conectar con los entrevistados. Lejos de limitarse a las típicas preguntas de manual, busca el lado humano de los deportistas, consigue respuestas naturales y sabe cuándo guardar silencio para dejar hablar al protagonista. Pero si Ainhoa ha dado tanto de qué hablar estos meses no es sólo por su profesionalidad, sino también porque es pareja de un jugador de la Liga.

«Salir de trabajar y que me esté esperando mi novio es lo mejor de mi día», dijo hace un tiempo. Ese pequeño comentario encendió la curiosidad de muchos y poco después confirmó en un post publicado desde Miami que su novio era Antonio Sivera, portero del Alavés. En lo personal, Ainhoa se muestra como una persona alegre, cercana y muy fan del deporte en general. No solo cubre fútbol, también ha trabajado en Fórmula 1 y ha entrevistado a figuras como Carlos Sainz, mostrando que su versatilidad va más allá del balón.

A día de hoy, Ainhoa vive sin duda uno de los mejores momentos de su carrera. DAZN la ha apostado fuerte por ella en este Mundial y en varias citas anteriores, y su presencia en pantalla es cada vez más habitual. Todo apunta a que volverá a ser una de las caras más reconocibles de la cobertura de LaLiga en esta próxima temporada y, si sigue así, lo normal es verla en más Mundiales y Eurocopas en el futuro.