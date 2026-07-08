Bizarrap admite que sabía desde un día antes que le iba a dar el MVP a Messi y luego recula

La polémica victoria de Argentina frente a Egipto en octavos de final del Mundial todavía colea. Las críticas hacia el árbitro y sus decisiones han llegado desde todas partes, especialmente por parte del combinado africano, llegando a decir que está todo amañado para que Messi no quede eliminado. Un Leo que recibió el trofeo al MVP del encuentro, un galardón que le entregó su compatriota Bizarrap.

Hasta ahí, todo normal. Pero el encuentro entre ambos se ha hecho viral por su abrazo y por las palabras del productor en una entrevista posterior que concedió a DAZN. «Me avisaron ayer de que tenía que darle el premio. Sea quién sea el jugador del partido… Obviamente que dije que sí, me gusta demasiado el fútbol. Generalmente prefiero no hacer estas cosas, pero tenía la esperanza de que íbamos a terminar ganando y fue así», comentó refiriéndose a esa entrega de un galardón que deciden los aficionados durante el propio partido.

BIZARRAP, EL ENCARGADO DE DARLE EL MVP A LEO MESSI 🐐🇦🇷 🔊 «Dije que sí. Me gusta demasiado el fútbol» ✨#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZMQQximQrG — DAZN España (@DAZN_ES) July 7, 2026

Bizarrap se rinde a Messi

La escena no tardó en recorrer las redes sociales. Tras recibir el galardón, Messi saludó con un abrazo al productor argentino, una imagen que fue compartida miles de veces por los aficionados. Poco después, Bizarrap publicó varias fotografías del encuentro en sus perfiles con un mensaje cargado de admiración hacia el futbolista: «Te amo para siempre. Un pasito más, Leo Messi». La publicación acumuló en pocas horas miles de reacciones y comentarios de seguidores de ambos argentinos.

Durante esa misma entrevista, el creador de las populares BZRP Music Sessions también fue preguntado por otras cuestiones. «Estoy aquí porque te lo prometí, pero yo no tengo nada que hacer. Aquí están los jugadores, pero sé que como hincha me querías entrevistar», comentó. Además, reconoció que vivió el encuentro con mucha tensión. «Hacía mucho que no se sufría así, pero la verdad es que el equipo mostró fortaleza. No hay ni palabras, la fortaleza que mostró cada jugador para revertir eso… muchísimos lo vieron perdido», añadió.

«Messi sigue demostrando y codeándose con los más grandes del mundo y sigue demostrando que es el mejor. Se sigue codeando con los pibes más jóvenes, no hay ni palabras… Simplemente es mi máximo ídolo, como el de casi todo el que le gusta el fútbol», dice. «Cada uno puede tener preferencias, pero el que no admita que es el mejor de la historia es porque está medio complicado de sabiduría de fútbol», finaliza.

La presencia de Bizarrap en el Mundial no se limita a este episodio. Días antes ya había participado en la previa de otro encuentro de la selección argentina al salir al terreno de juego con el balón oficial, una colaboración que sorprendió a muchos aficionados y que confirma la estrecha relación entre el torneo y algunas de las figuras más conocidas del panorama musical latino.