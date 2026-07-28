Portugal, un ejemplo monumental para España: construirá 2 tuberías submarinas para producir 43 millones de litros de agua potable diarios

Portugal construirá dos tuberías submarinas en la costa del Algarve para producir hasta 43 millones de litros de agua potable al día. El proyecto, a cargo de la empresa pública Águas do Algarve, busca garantizar el suministro en una región que sufre sequías prolongadas y una fuerte presión turística en verano.

La planta se instalará frente a Praia da Rocha Baixinha, a unos 500 metros de la costa. Incluirá cerca de 6 kilómetros de conducciones submarinas para la captación de agua de mar y la descarga de la salmuera que genera el proceso de desalinización.

El sistema forma parte del Plan Regional de Eficiencia Hídrica del Algarve, incluido como componente del Plan de Recuperación y Resiliencia de Portugal. Águas do Algarve, filial de la empresa estatal Águas de Portugal, gestiona el proyecto desde el diseño hasta la futura operación de la planta.

¿Cómo funcionarán las dos tuberías submarinas que construirá Portugal para producir agua potable?

Una de las tuberías submarinas capta agua de mar a través de rejillas protectoras que impiden el paso de peces y otros organismos marinos. El agua pasa después por un proceso de ósmosis inversa con sistemas de recuperación de energía que superan el 97 % de eficiencia, antes de integrarse en la red pública de distribución.

La segunda tubería devuelve al mar, mediante difusores submarinos, la salmuera que sobra del proceso de desalinización. Un grupo de seguimiento ambiental, creado por el Gobierno portugués, supervisa el impacto de este vertido sobre la biodiversidad marina de la zona.

¿Cuándo empezará a funcionar la planta desalinizadora que construye Portugal?

Los estudios previos del proyecto arrancaron en 2023 y el concurso público se lanzó en febrero de 2024. En octubre de ese año, Águas do Algarve firmó el contrato de construcción con dos agrupaciones. Las obras de diseño y construcción se extienden entre 2025 y 2027, con la puesta en marcha prevista para 2028.

Durante los trabajos, un equipo específico vigila el patrimonio arqueológico de la zona costera afectada por las tuberías submarinas.

¿Cuánto costará la desalinizadora que construye Portugal y cuánta agua producirá?

La inversión total del proyecto ronda los 108 millones de euros, financiados a través del Plan de Recuperación y Resiliencia. En su primera fase, la planta tendrá una capacidad de 500 litros de agua potable por segundo, lo que equivale a los 43 millones de litros diarios y a unos 16 hectómetros cúbicos al año.

Águas do Algarve prevé además una ampliación futura que elevaría la producción hasta los 750 litros por segundo, unos 65 millones de litros diarios y 24 hectómetros cúbicos anuales. La planta contará también con paneles fotovoltaicos para cubrir parte de su propio consumo energético, según el proyecto EDAM.

¿Por qué el proyecto de Portugal es una referencia frente a la sequía para España?

La desalinización se plantea como un complemento a los embalses y los acuíferos del Algarve, una región con menos lluvia anual y una distribución cada vez más irregular de las precipitaciones.

España convive con un escenario similar en varias comunidades del arco mediterráneo, donde la demanda turística de agua dulce presiona también sobre el abastecimiento en los meses de verano.

Con este enorme proyecto de megaingeniería, Portugal prevé mantener activas las tuberías submarinas durante todo el año, incluida la futura ampliación hasta los 750 litros por segundo.