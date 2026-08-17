Ceuta afronta este lunes una nueva jornada marcada por la crisis migratoria que comenzó a finales de julio, cuando unas 72.000 personas entraron de forma irregular en la ciudad autónoma durante los días 30 y 31. Más de dos semanas después, alrededor de 5.000 migrantes continúan en Ceuta y se han contabilizado 1.898 menores no acompañados, mientras la vigilancia permanece reforzada tanto en la frontera del Tarajal como en el entorno de la ciudad.

La situación mantiene además abierto el frente político y asistencial. Pedro Sánchez reúne este lunes a siete ministros para analizar la evolución de la crisis, mientras la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se desplaza a Ceuta para reunirse con el presidente Juan Jesús Vivas. El Gobierno ceutí reclama acelerar las devoluciones, reforzar los controles fronterizos y contar con presencia de Frontex, mientras continúan las actuaciones de acogida y asistencia sanitaria.

La playa del Trampolín sigue siendo uno de los principales focos de presión, con alrededor de 1.500 migrantes, al tiempo que el Hospital Universitario mantiene ampliada su capacidad asistencial.

Crisis migratoria en Ceuta, en directo hoy: última hora de la frontera, los inmigrantes y Marruecos